Vladimirs Ļaporovs, kad vēl vadīja "Playboy" (ekrānuzņēmums no "X")
Pasaulē
Šodien 15:54
Bijušais Krievijas "Playboy" galvenais redaktors plikas sievietes nomainījis pret automātu un devies slepkavot uz Ukrainu
Kamēr Krievija jau vairāk nekā trīsarpus gadus turpina postīt Ukrainas pilsētas un slepkavot tās iedzīvotājus, un šī “speciālā militārā operācija” pēc četriem mēnešiem jau būs ilgāka nekā Krievijas lielākais svētums Lielais tēvijas karš pret nacistisko Vāciju, tā turpina vervēt visdažādākās salašņas, kas savus noziegumus ir gatavi izpirkt ar “brāļu tautas” asinīm un brīvprātīgi dodas karot uz Ukrainu. Šoreiz šo personu klāstam ir pievienojies bijušais Krievijas Playboy” žurnāla galvenais redaktors Vladimirs Ļaporovs.
Līguma noslēgšana ar Krievijas Aizsardzības ministriju par karošanu Ukrainā nozīmē, ka Tveras rajona tiesa Maskavā ir pārtraukusi izskatīt viņa krimināllietu par krāpšanu sevišķi lielos apmēros.
Krāpšanas lieta pret Ļaporovu tika ierosināta 2024. gada novembrī. Apsūdzība apgalvoja, ka Ļaporovs izkrāpa vairāk nekā 50 miljonus rubļu, izmantojot piedāvājumu par investīcijām britu uzņēmumos “Prime Westminster LTD” un “London Legal Capital (LLC)” un solot līdz pat 50% peļņu. Pirms līguma parakstīšanas ar Krievijas Aizsardzības ministriju par karošanu Ukrainā Ļaporovam bija aizliegts izbraukt no Krievijas.
Vladimirs Ļaporovs bija Krievijas “Playboy” galvenais redaktors no 2007. līdz 2009. gadam.