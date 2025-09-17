Dramatiska pakaļdzīšanās narkokontrabandistiem pie Spānijas piekrastes: soctīklos izplata virālu "video", taču patiesība izrādās savādāka
Pēdējo dienu laikā dažādos sociālajos tīklos plaši izplatīts dramatisks video, kurā zils helikopters ārkārtīgi mazā augstumā Kadisas līcī pie Spānijas piekrastes vajā narkotiku kontrabandistu motorlaivu. Helikopters brīžiem lido tik zemu, ka viens no bēgļiem pat mēģina to atgrūst ar roku. Ažiotāža sākās ar ierakstu platformā “Threads” un pārsviedās ne tikai citās soctīklu platformās, bet arī dažādos plašsaziņas līdzekļos, izpelnoties milzīgu ievērību. Taču jau pēc dažām stundām no daudziem medijiem šo video sāka izdzēst mūsdienās banāla iemesla dēļ.
🇪🇸 | Persecución a una narcolancha en la bahía de Cádiz, España. Uno de los tripulantes de la lancha incluso llega golpear el helicóptero con la mano.— Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 13, 2025
pic.twitter.com/eZzrmOmX1s
Kaut gan šī pakaļdzīšanās izskatās ļoti dramatiska, tai nav nekāda sakara ar realitāti. Kā norāda vietējais laikraksts “Diario de Cadiz”, jau sākotnējās publikācijas komentārā bija norādīts, ka redzamā epizode ir kadri no filmas. Runa ir par 2024. gadā uzņemto vietējā režisora Alberto Pinto trilleri “Tiera de nadie”, kas stāsta par draudzību starp Civilās gvardes aģentu un zvejnieku, kurš kļuva par narkotirgoni.
Tomēr šis video sociālajos tīklos izraisīja lielu ažiotāžu, bet vairāki Spānijas mediji pasteidzās to publicēt, un atsevišķos gadījumos publikācija pārsniedza divus miljonus skatījumu. Pēc dažām stundām, kad kļuva skaidrs, ka tas nav reāls notikums daudzi mediji to izdzēsa, tomēr “Google” meklētājā šis “video” joprojām parādās no dažādiem avotiem, ļaujot dezinformācijai turpināt izplatīties, uzsver “Diario de Cadiz”.
Jāpiebilst, ka narkotiku kontrabanda ir ļoti jūtīga tēma Spānijā, sevišķi tās dienvidos, arī Kadisas provincē, kuru Gibraltāra šaurums atdala no Āfrikas ziemeļiem. Kadisas provincē, kas ir viens no galvenajiem narkotiku ievešanas punktiem Eiropā, regulāri mēdz atklāt milzīgas šo aizliegto vielu kravas. Piemēram, 2024. gada oktobrī Alhesirasas ostā spāņu likumsargi atrada rekordlielu 13 tonnu kokaīna kravu no Ekvadoras, kas pārspēja iepriekšējo Spānijas rekordu — turpat Alhesirasā 2023. gada augustā atklāto 9,5 tonnu kravu.
Laikraksts “El Pais” šovasar vēstīja, ka pēc šādām neveiksmēm ostā narkotirgoņu bandas izmanto jaunas metodes, lai viņu krava nenokļūtu likumsargu redzeslokā. Piemēram, noziedznieki izmanto īpašas narkozemūdenes vai atstāj kokaīna pakas peldam jūrā ar piestiprinātām bojām, lai vēlāk tās savāktu ar ātrumlaivām, nereti dodoties jūrā līdz pat vairāku simtu kilometru attālumā no piekrastes.