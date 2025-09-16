Poļu Eiroparlamenta deputāts Buda: manu automašīnu apšaudīja Briselē!
Pirmdien Briselē ar pneimatisko ieroci tika apšaudīta Polijas Eiroparlamenta deputātam Valdemaram Budam piederoša automašīna. Pats Buda tobrīd nebija automašīnā, taču viņš uzskata, ka tas bijis tīšs uzbrukums tieši viņam, vēsta ziņu aģentūra “Belga”.
Ostrzelanie całego boku samochodu bronią pneumatyczną, pieprzona brukselska dzicz! pic.twitter.com/pYdmyYGVqq— Waldemar Buda (@waldemar_buda) September 15, 2025
Buda par uzbrukumu ziņoja pirmdienas pēcpusdienā sociālajos tīklos. “Viņi ar pneimatisko ieroci sašāva visu manas automašīnas sānu. Briseles barbarisms!” viņš rakstīja, pievienojot cietušās automašīnas fotogrāfiju. “Tika izdarīti deviņi precīzi šāvieni. Uzbrukuma brīdī es automašīnā neatrados, un tika apšaudīta tikai mana automašīna. Izskatās pēc tīša uzbrukuma. Beļģijas drošības dienesti to izmeklē. Paldies par daudziem atbalsta apliecinājumiem.”
Pašlaik nav skaidrs, vai uzbrukumam bijis politisks motīvs vai tā bijusi vandālisma izpausme. Buda ir Polijas labējās konservatīvās partijas “Likums un taisnīgums” biedrs un iepriekšējās Polijas valdības ministrs. Kopš 2024. gada jūlija viņš ir Eiropas Parlamenta deputāts Eiropas Konservatīvo un reformistu grupā.