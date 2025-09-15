Koalīcijas krīze Lietuvā: konservatīvie piedāvā risinājumu ar atbalstu sociāldemokrātu mazākuma valdībai
Turpinoties spriedzei valdošajā koalīcijā saistībā ar ministru kabineta veidošanu, opozīcijā esošās konservatīvās partijas "Tēvzemes savienība-Lietuvas kristīgie demokrāti" (TS-LKD) priekšsēdētājs Laurīns Kasčūns pirmdien paziņojis, ka viņa vadītais politiskais spēks būtu gatavs atbalstīt sociāldemokrātu mazākuma valdību, ja tāda tiktu izveidota.
Kasčūns aicināja sociāldemokrātus nākt pie prāta un pārtraukt sadarbību ar antisemītismā apsūdzētā Remiģijus Žemaitaiša vadītās populistisko partiju "Nemunas rītausma".
"Vērojot valdības veidošanu, kas jau ir pārvērtusies politiskā haosā, "Tēvzemes savienība-Lietuvas kristīgie demokrāti" ierosina Lietuvas Sociāldemokrātu partijai (LSDP) nākt pie prāta un pārtraukt sadarbību ar Remiģijus Žemaitaiša populistisko partiju "Nemunas rītausma"," pirmdien sociālajā tīklā "Facebook" ierakstījis Kasčūns.
"No savas puses, valsts interesēs mēs, TS-LKD, esam gatavi atbalstīt LSDP veidotās mazākuma valdības darba sākšanu," viņš norādīja.
Kasčūns uzsver, ka gadījumā, ja koalīcijā vairs nebūs "Nemunas rītausmas", konservatīvie Seimā nodrošinās politisko atbalstu valdībai, "kuras prioritāte būs atbildīga politika, valsts drošības stiprināšana, caurskatāmība un sabiedrības labklājība".
"Pašreizējā ģeopolitiskā saspīlējuma apstākļos ir nepieņemami padarīt valsti par populistu kaprīžu un šantāžas ķīlnieci un turpināt politisko krīzi. Valdībai ir jāsāk strādāt pēc iespējas drīz, un politiskajām ķildām, kas nekur neved, ir jābeidzas. To visefektīvāk var nodrošināt divu lielāko tradicionālo partiju sadarbība šajā bīstamajā laikā," raksta konservatīvo līderis, ar lielākajām tradicionālajām partijām domājot konservatīvos un sociāldemokrātus.
Jau ziņots, ka Lietuvas prezidents Gitans Nausēda pirmdien noraidīja partijas "Nemunas rītausma" izvirzītos kandidātus vides un enerģētikas ministru amatiem, savukārt "Nemunas rītausmas" līderis Žemaitaitis paziņoja, ka līgums par jauno valdošo koalīciju ir beidzis darboties.
"Jā, līgums automātiski izbeidzas, kad beidzas valdības veidošanas termiņš," viņš sacīja žurnālistiem.
Nausēda pirmdien paziņoja, ka noraida līdzšinējā vides ministra Povila Poderska kandidatūru vides ministra amatam un jurista Mindauga Jablonska kandidatūru enerģētikas ministra amatam, kā arī aicināja sociāldemokrātu politiķi Ingu Ruginieni, kas veido valdību, izvirzīt jaunus kandidātus šiem amatiem.
Noraidot kandidatūras, Nausēda norādīja, ka jaunieceltajiem ministriem nevajadzētu radīt ne mazākās šaubas par savu apņēmību un spēju aizstāvēt sabiedrības intereses, pretoties interešu grupu ietekmei un nodrošināt raitu un efektīvu darbību sabiedrībai īpaši svarīgās jomās.
Žemaitaitis uzsvēra, ka "Nemunas rītausma" neredz iespēju strādāt valdošajā koalīcijā, ja tās kandidāti netiek iecelti par ministriem.
Tomēr viņš neizslēdza iespēju izvirzīt jaunus kandidātus ministru amatiem, taču norādīja, ka šajā gadījumā tie būtu partijas biedri.
Savukārt Nausēda ir paziņojis, ka viņš ministru amatos neiecels "Nemunas rītausmas" biedrus, bet tikai partijas izvirzītus kandidātus, kas nav tās biedri, jo partijas līderis tiek tiesāts par antisemītismu. Poderskis un Jablonskis nav "Nemunas rītausmas" biedri.
Komentējot Žemaitaiša izteikumus, Ruginiene sacīja, ka uzskata koalīcijas līgumu par spēkā esošu, kā arī pauda cerību, ka jaunizveidotā koalīcija turpinās darbu.
Nausēda 9.septembrī parakstīja dekrētu, ar kuru apstiprināja Ruginienes izveidotās valdības sastāvu, taču bez vides un enerģētikas ministriem, jo to kandidatūras tika iesniegtas pēdējā brīdī.
Līdz ar to vienīgais "Nemunas rītausmas" izvirzītais kandidāts darbam valdībā, kuru apstiprinājis Nausēda, ir līdzšinējais zemkopības ministra vietnieks Andrjus Paļonis, kurš apstiprināts zemkopības ministra amatā.
26.augustā Seims par nākamo premjerministri apstiprināja sociāldemokrātu izvirzīto Ruginieni, kas līdzšinējā valdībā ir sociālās nodrošināšanas un darba ministre.
Jaunā valdība iegūs pilnvaras sākt strādāt, tiklīdz Seims apstiprinās tās programmu.
Lietuvā augustā pēc skandālos saistībā ar biznesa darījumiem iesaistītā Gintauta Palucka atkāpšanās no premjerministra un Sociāldemokrātu partijas priekšsēdētāja amata notika izmaiņas valdošajā koalīcijā. Tajā palika Sociāldemokrātu partija un populistiskā partija "Nemunas rītausma", taču centriski kreiso Demokrātisko savienību "Lietuvas vārdā" nomainīja centriski kreisā Zemnieku un zaļo savienība un centriski labējā Lietuvas poļu vēlēšanu akcija-Kristīgo ģimeņu savienība, kurām ir kopīga frakcija Seimā.
Demokrātu savienība "Lietuvas vārdā" pārgāja opozīcijā, jo vairs nevēlējās strādāt vienā koalīcijā ar "Nemunas rītausmu".
Seimā sociāldemokrātiem ir 51 deputāts, konservatīvajiem - 28, "Nemunas rītausmai" - 19, Demokrātu savienībai "Lietuvas vārdā"- 15, Liberāļu kustībai - 12 deputāti, Zemnieku un zaļo savienības un "Lietuvas poļu vēlēšanu akcijas-Kristīgo ģimeņu savienības" kopīgajā frakcijā ir 11 deputāti, bet vēl četri deputāti ir Jauktajā deputātu grupā. Pavisam Seimā ir 141 deputātu vietas.