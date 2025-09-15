Lielbritānijas iznīcinātāji veiks misiju virs Polijas, lai aizsargātu alianses austrumu flangu
Lielbritānijas iznīcinātāji pievienosies NATO misijai virs Polijas, lai palīdzētu aizsargāt alianses austrumu flangu pret Krievijas draudiem, pirmdien paziņojusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.
"NATO misijas "Austrumu sardze" ietvaros, britu iznīcinātāji veiks pretgaisa aizsardzības misijas virs Polijas, lai novērstu apdraudējumus no Krievijas, tostarp dronus," teikts ministrijas paziņojumā, piebilstot, ka iznīcinātāju "Typhoon" misija sāksies tuvākajās dienās.
Jau vēstīts, ka, reaģējot uz Krievijas lidrobotu ielaušanos Polijas gaisa telpā, NATO nākusi klajā ar iniciatīvu alianses austrumu flangā esošo dalībvalstu aizsardzības stiprināšanai, pagājušo piektdien paziņoja NATO ģenerālsekretārs Marks Rite.
Misijas uzdevums būs nodrošināt alianses teritorijas aizsardzību pret Krievijas veiktajiem gaisa telpas pārkāpumiem NATO dalībvalstīs.
Dānija ir paziņojusi, ka tā sniegs ieguldījumu ar diviem "F-16" iznīcinātājiem un pretgaisa aizsardzības fregati, Francija - ar trim "Rafale" iznīcinātājiem, Vācija - ar četriem "Eurofighter" iznīcinātājiem.