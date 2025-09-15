"Jūs vai nu cīnīsieties, vai mirsiet" - Stārmers nosoda Masku par bīstamu uzrunu Londonas imigrācijas protestos
Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers pirmdien nosodījis ASV miljardieri Īlonu Masku par bīstamas un musinošas valodas izmantošanu uzrunā pret imigrāciju vērsto protestu laikā Londonā.
Masks uzrunāja protestētājus attālināti, aicinot atlaist Lielbritānijas parlamentu un nomainīt Stārmera kreisi centrisko leiboristu valdību. Viņš arī sacīja pūlim, ka "tuvojas vardarbība" un ka "jūs vai nu cīnīsieties, vai mirsiet".
"Lielbritānija ir godīga, toleranta un pieklājīga valsts, tāpēc pēdējais, ko vēlas briti, ir bīstamas un musinošas runas, kas draud ar vardarbību," paziņoja Stārmera preses pārstāvis.
Protestētāji sestdien devās gājienā pāri Vestminsteras tiltam, bet pēc tam sapulcējās netālu no Dauningstrītas, lai noklausītos runātājus, kuri pārstāv Eiropas un Ziemeļamerikas labējo aprindas.
"Es domāju, ka būt britam ir kaut kas skaists, un es redzu, ka šeit notiek Lielbritānijas iznīcināšana, sākotnēji lēna, bet strauji pieaugoša Lielbritānijas erozija, ko izraisa masveida nekontrolēta migrācija," sacīja Masks. "Valdības nespēja aizsargāt nevainīgus cilvēkus, tostarp bērnus, kuri tiek grupveidā izvaroti. Tas ir nereāli, ka valdība nav izpildījusi savu pienākumu aizsargāt savus pilsoņus, kas ir valdības pamatpienākums," apgalvoja Masks.
Viņš aicināja panākt valdības maiņu Lielbritānijā, uzsverot, ka nākamās vēlēšanas nav laika gaidīt. "Kaut kas ir jādara. Parlaments ir jāatlaiž un jānotiek jaunām vēlēšanām," viņš uzsvēra.
Protestu laikā izcēlās policistu un demonstrantu sadursmes, un tika ievainoti 26 policisti.
Labdarības organizācija "Hope Not Hate", kas seko līdzi šādiem protestiem jau daudzus gadus, norādīja, ka šī, iespējams, bija lielākā galēji labējo demonstrācija, kāda jebkad notikusi Lielbritānijā.