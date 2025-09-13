Īlons Masks uzstājas Londonas vērienīgajā mītiņā un aicina atlaist parlamentu: "Cīnieties vai mirsiet!"
Pasaules bagātākais cilvēks un galēji labējo partiju atbalstītājs Īlons Masks sestdien aicināja atlaist Lielbritānijas parlamentu un apsūdzēja tās valdību runas brīvības apspiešanā, attālināti uzstājoties vērienīgajā imigrācijas pretinieku demonstrācijā “Unite the Kingdom” (“Apvienosim Karalisti”), ko rīkoja galēji labējais aktīvists Tomijs Robinsons.
Platformas “X” īpašnieks apgalvoja, ka “masveida nekontrolēta migrācija” veicina Lielbritānijas iznīcināšanu”. “Tas, ko es šeit redzu, ir Lielbritānijas iznīcināšana – sākotnēji lēna, bet strauji pieaugoša erozija, ko izraisa masveida nekontrolēta migrācija,” viņš sacīja tiešsaistes sarunā ar Robinsonu.
Atbilstoši Skotlendjarda aplēsēm demonstrācijā piedalījās 110 000 cilvēku, savukārt pats Robinsons pauda, ka ielās izgājuši miljoni. Reportāžās no demonstrācijas Londonas centrā redzamas cilvēku straumes daudzu kvartālu garumā. Robinsons sestdienas gājienu pieteicis kā demonstrāciju par vārda brīvību un pauda, ka notikums ir britu mantojuma un kultūras aizstāvība.
“Valdība nespēj aizsargāt nevainīgus cilvēkus, tai skaitā bērnus no grupveida izvarošanas. Tas ir neticami, valdība nav spējusi izpildīt savu pienākumu aizsargāt pilsoņus, un tas ir pats valdības pamatuzdevums.” Tādēļ valdība ir jāmaina un nevar gaidīt līdz nākamajām parlamenta vēlēšanām. “Mums nav vēl četru vai cik tur gadu līdz nākamajām vēlēšanām, tas ir par ilgu,” viņš sacīja. “Kaut kas ir jādara. Parlaments ir jāatlaiž un jāizsludina jaunas vēlēšanas.”
Viņš arī neaizmirsa uzsvērt, gluži kā to dara ASV prezidenta Donalda Trampa atbalstītāji, ka vardarbību uzkūda tieši "slepkavniecīgie kreisie spēki", kā arī turpināja apgalvot, ka tieši "kreisie" cenšas manipulēt ar vēlēšanām.
Masks arī apgalvoja, ka britu sabiedrība “baidās izmantot savu vārda brīvību”, un pauda vēlēšanos uzrunāt “britu veselo saprātu” un “to sabiedrības daļu, kas parasti ar politiku neiesaistās”. “Mana vēsts viņiem ir šāda: ja tas turpināsies, vardarbība nāks pie jums, un jums nebūs izvēles.” “Neatkarīgi no tā, vai izvēlaties vardarbību vai ne, vardarbība nāks pie jums. Jūs vai nu pretojaties vai arī mirsiet, manuprāt, tāda ir patiesība.”
Gājiens notiek laikā, kad Lielbritānijā izvērsušās debates par politiku nelegālās imigrācijas apkarošanā, vienlaikus valstī pāri Lamanšam turpina ierasties simtiem nelegālo imigrantu. Šovasar pie viesnīcām, kur izmitināti nelegālie imigranti, notikuši daudzi protesti. Daži no tiem bija vardarbīgi, un to gaitā vairāki cilvēki aizturēti.
Sestdienas gājienā bija redzami daudzi Lielbritānijas un Anglijas karogi, tā dalībnieki skandēja "Mēs gribam atpakaļ savu valsti". Daži demonstranti turēja plakātus ar uzrakstiem "Apturiet laivas", "Sūtiet viņus mājās" un "Pietiek, glābiet mūsu bērnus".