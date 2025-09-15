Krievijas Ārlietu ministrija komentē estrādes leģendas Allas Pugačovas Latvijā sniegto interviju
Kopš Krievijas invāzijas Ukrainā emigrācijā dzīvojošā kādreizējā Krievijas estrādes primadonna Alla Pugačova nesen Jūrmalā sniedza plašu interviju žurnālistei Katerinai Gordejevai, un vairāk nekā trīsarpus stundu sarunā viņa stāstīja par apstākļiem, kādos pameta dzimteni, attieksmi pret pašreizējo Krievijas varu, kā arī par savu dzīvi, ģimeni un citām tēmām. Pugačovas intervija sacēla īstu vētru Krievijā, un garām nespēja paiet arī allaž visu komentējošā Krievijas Ārlietu ministrijas runassieva Marija Zaharova.
Pilnu Pugačovas interviju var noskatīties šeit.
“Jūs ziniet, ir darbs, kuram ir nosaukums, kas vēlāk kļuva par izplatītu frāzi, saucās “Liekulības tirgus” [runa ir par Viljama Tekerija romānu “Vanity Fair: A Novel without a Hero” – red.], bet šeit ir “liekulības andele”,” paziņoja Zaharova.
Kamēr daļa propagandistu un “Z patriotu” aizgūtnēm stāstīja, cik ļoti Pugačova neko nenozīmē un viņas izteikumi nevienu neinteresē (odiozais Valsts domes deputāts Vitālijs Milonovs izteicās, ka “lai viņa tur paliek ar savu papuasu – ārvalstu aģentu [domāts komiķis Maksims Galkins, kurš Krievijā par agresijas nosodīšanu jau pasludināts par "ārvalstu aģentu" -red.], Pugačova nomirs svešumā un neviens pie viņas kapiņa neatnāks”), daudzi bija kategoriskāki un prasīja viņu sodīt kā “tautas ienaidnieci”. Pugačovas iepriekšējā vīra, krievu estrādes zvaigznes Filipa Kirkorova bijušais direktors Leonīds Dzjuņiks: “Daudzus gadus Pugačova bija mūsu vismīļākā dziedātāja. Bet tagad kam viņa sniedza interviju? Gordejevai. Ārzemju aģentei. Esmu pārliecināts, ka viņa to nedarīja par velti, bet par milzīgu summu, varbūt par miljonu dolāru. Tāpēc viņa arī pauda savu nostāju. Šodien ar šo interviju viņa ir pārvilkusi lielu treknu krustu savai karjerai. Agrāk viņu uztvēra kā sievu, kas aizbrauca līdzi vīram. Tagad viņu uztvers kā tautas ienaidnieci.”
Sevišķi naidīgi Krievijā uztvēra Pugačovas pozitīvo attieksmi pret neatkarīgās Ičkerijas (Čečenijas) pirmo prezidentu Džoharu Dudajevu, kura vārdā Rīgā ir nosaukta iela Purvciemā. Pirms pievēršanās politikai un čečenu separātistu vadīšanas Dudajevs no 1987. līdz 1991. gadam dienēja PSRS Baltijas kara apgabalā, kur komandēja Tartu bāzēto 326. stratēģisko bumbvedēju divīziju, bet pēc padomju armijas sarīkotās asinspirts Viļņā 1991. gada 13. janvārī viņš Igaunijas radio paziņoja, ka ja padomju armijas vienības tiks nosūtītas uz Igauniju, viņš neļaus tām izmantot Baltijas gaisa telpu. Pēc PSRS sabrukuma viņš vadīja čečenu separātistus pirmajā Čečenijas karā pret toreizējā Krievijas prezidenta Borisa Jeļcina nosūtītajiem federālajiem spēkiem, un tika nogalināts raķeštriecienā 1996. gada 21. aprīlī.
Алла Пугачева просит прощения у Аллы Дудаевой— Garaev Ruslan (@garaevruslan03) September 11, 2025
Я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный, порядочный, красивый человек. А жена какая... pic.twitter.com/5uPL9TyBbu
Intervijā Pugačovs atzina, ka pazina Dudajevu un viņu nodēvēja par "pieklājīgu, kārtīgu un inteliģentu", kā arī "skaistu cilvēku" un lūdza piedošanu viņa atraitnei Allai par to, ka nespēja viņai palīdzēt.
Jāpiebilst, ka Dudajeva pieminēšana nav nejauša, jo viens no Pugačovas mazbērniem ir Dani, kurš nācis pasaulē viņas vienīgās meitas Kristinas Orbakaites kādreizējās attiecībās ar čečenu uzņēmēju Ruslanu Baisarovu, kurš nu ir pazīstamas kā tagadējā Čečenijas diktatora Ramzana Kadirova draugs, bet medijos viņu dēvē par Kadirova “naudas maku”. Pats Ramzans Kadirovs, būdams jaunietis, pirmajā Čečenijas karā karoja pret Krievijas armiju, un viņa tēvs, Čečenijas muftijs Ahmads Kadirovs bija viens no separātistu līderiem. Otrajā Čečenijas karā, kad pie Krievijas stūres jau bija Jeļcina mantinieks Vladimirs Putins, Ahmads ar Ramzanu pārgāja pretinieku pusē un Ahmads kļuva par pirmo Krievijas sastāvā esošās Čečenijas prezidentu. Kad separātisti Ahmadu uzspridzināja 2004. gada 9. maija svinībās, Ramzans kļuva par Čečenijas pārvaldnieku, pamazām kļūstot par faktiski otro ietekmīgāko cilvēku visā Krievijā, kurš demonstratīvi apgalvo par pakļaušanos personiski Putinam un sevi dēvē par "Putina ierindnieku". Bez Putina Kadirovs faktiski ir vienīgais Krievijā, kurš pilnīgi nesodīti var izteikties par jebkuru tēmu, nereti pat imitējot "ārlietu ministra" vai "aizsardzības ministra" funkcijas, bet sociālajos tīklos regulāri vēsta par to, kā Kadirovam videoierakstos publiski lūdz piedošanu par dažādiem "grēkiem" gan parastie Krievijas iedzīvotāji, gan pat amatpersonas.
Allas Pugačovas jaunākās fotogrāfijas, kuras publiskojis Maksims Galkins
“Viņa ir sarunājusi vismaz uz desmit ārzemju aģenta statusiem. Parasts cilvēks par tādiem vārdiem jau sen tiktu atzīts par ekstrēmistu. Viņai bija par maz pretkara pozīcijas, viņai vēl obligāti vajadzēja paslavēt “pieklājīgo, kārtīgo un inteliģento” teroristu Dudajevu. Bet tas, ka viņš nogalināja krievus, nav svarīgi. (..) Tas ir jauns līmenis necilvēcībā. Pugačovai nekad nav bijusi nekādas Dzimtenes. Viņai vajadzētu aizliegt šo vārdu izrunāt. 25 gadus viņa atbalstīja teroristus, ekstrēmistus un Krievijas ienaidniekus, un tagad uzdrošinās mūsu valsti saukt par Dzimteni,” paziņoja “Z patriotu” pasākumu regulārā viešņa, dziedātāja Vika Ciganova. “Protams, negribējās komentēt šo pretīgumu. Bet klusēt nedrīkst: tas ir publisks terorisma attaisnojums, kriminālkodeksa pants,” dārdēja aktrise Jana Poplavska, kas padomju laikos kļuva par slavenību ar Sarkangalvītes lomu 1977. gada bērnu filmā, bet nu ir aktīva propagandas raidījumu dalībniece. “Par šiem vārdiem pret Pugačovu jāierosina krimināllieta – skaidri redzama terorisma attaisnošana. Viņa attaisno separātistu–teroristu Dudajevu, dara to publiski. Tā ir krimināllieta,” paziņoja polittehnologs Aleksejs Jarošenko, kurš slavēja tagadējos čečenus, kuri Ukrainā patriotiski “aizstāv mūsu valsti frontē”. “Tāpēc Alla Borisovna ir visu Krievijas teritorijā dzīvojošo tautu ienaidniece.”
Malā nepalika arī čečenu specvienību “Ahmat” Ukrainā komandējošais un propagandistu raidījumu regulārais viesis, ģenerālis Apti Alaudinovs stāstīja, ka Pugačova atbalstot “visu sātanisko un teroristisko”. Savukārt jurists Aleksandrs Treščovs pat iesūdzējis Pugačovu tiesā, pieprasot 1,5 miljardu rubļu (15 miljonu eiro) kompensāciju par morālo kaitējumu, un šāda summas piedzīšanas gadījumā solījis šo naudu nodot krievu okupantiem Ukrainā.