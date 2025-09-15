Galvenais aizdomās turētais Madelēnas Makkenas slepkavībā šomēnes tiks atbrīvots no cietuma
Lielbritānijas varasiestādes paziņojušas, ka 49 gadus vecais Vācijas pilsonis Kristiāns Brīkners joprojām ir galvenais aizdomās turētais trīs gadus vecās britu meitenes Madelēnas Makkenas slepkavībā 2007. gada 3. maijā. Tikmēr Vācijas varasiestādes Brīkneru, kurš atrodas apcietinājumā par amerikāņu seniores izvarošanu, šomēnes grasās atbrīvot no ieslodzījuma.
Pirms 13 gadiem pazudusī Madelēna Makkena
Madelēna Makkena pazuda 2007.gadā Portugālē, kamēr viņas vecāki bija izgājuši vakariņās uz tuvējo bāru.
Laikā, kad Madelēna neilgi pirms savas ceturtās dzimšanas dienas no īrēta dzīvokļa Portugāles dienvidu provinces Algarves kūrortpilsētā Prajā da Lusā, pazuda, minētajā pilsētā dzīvoja arī aizdomās turētais Kristiāns Brīkners. Gan vācu, gan britu izmeklētāji viņu par galveno aizdomās turēto nosauca 2020. gadā, un šobrīd viņš Vācijā izcieš cietumsodu par citu noziegumu.
Brīkners, kurš iepriekš tiesāsts par narkotiku tirdzniecību un bērnu seksuālu izmantošanu, šobrīd atrodas apcietinājumā par 72 gadus vecas sievietes izvarošanu Algarves kūrortpilsētā. Tomēr Vācijas varasiestādes paziņojušas, ka šomēnes gaidāma viņa atbrīvošana no ieslodzījuma.
"Mēs esam informēti par Madelēnas slepkavībā aizdomās turēta, 49 gadus vecā Vācijas pilsoņa, gaidāmo atbrīvošanu no cietuma," pirmdien paziņoja Lielbritānijas Metropoles policijas galvenais izmeklēšanas virsnieks Markss Krenvels. "Varam apstiprināt, ka šī persona joprojām ir aizdomās turētā statusā mūsu izmeklēšanā."
Lai gan Brīkners līdz šim ir atteicies sadarboties ar britu policiju, izmeklēšana turpinās. "Mēs nevaram sniegt papildu informāciju, kamēr izmeklēšana turpinās. Jautājumi par viņa atbrīvošanas nosacījumiem jāadresē Vācijas varasiestādēm," teikts policijas paziņojumā.
Vācijas policija 2020. gada jūnijā paziņoja, ka uzskata Madelēnu par mirušu un ka Brīkners, iespējams, ir atbildīgs par viņas nāvi. Tomēr viņš līdz šim nav apsūdzēts noziegumā, un viņš noliedz jebkādu saistību ar meitenes pazušanu. Šī gada jūnijā, gatavojoties viņa iespējamai atbrīvošanai, Portugāles un Vācijas policija četras dienas atkārtoti meklēja pierādījumus saistībā ar Madelēnas pazušanu Algarvē.