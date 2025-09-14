Londonā sadursmēs ar imigrācijas pretiniekiem ievainojumus guvuši desmitiem policistu
Divdesmit seši policisti guvuši ievainojumus, uzraugot galēji labējā aktīvista Tomija Robinsona organizēto protestu, kurā piedalījās līdz pat 150 000 cilvēku, lai dotos gājienā cauri Londonas centram.
Policija paziņoja, ka mītiņā "Apvienosim Karalisti" uzliesmoja spriedze, dažiem protestētājiem metot policistu virzienā pudeles un citus priekšmetus, tādējādi četri cilvēki guva nopietnus ievainojumus, vēsta BBC.
Tehnoloģiju miljardieris Īlons Masks sarunājās ar protestētājiem Vaitholā, izmantojot videolinku, savukārt 5000 cilvēku pievienojās netālu notiekošajai kontrdemonstrācijai, ko organizēja "Stand Up To Racism" ("Iestāsimies pret rasismu").
Sestdienas gājienā bija redzami daudzi Lielbritānijas un Anglijas karogi, tā dalībnieki skandēja "Mēs gribam atpakaļ savu valsti".
Daži demonstranti turēja plakātus ar uzrakstiem "Apturiet laivas", "Sūtiet viņus mājās" un "Pietiek, glābiet mūsu bērnus".
Robinsons aicināja sekotājus sestdienas demonstrācijā nelietot maskas, nelietot alkoholu un neiesaistīties vardarbībā.
Policija paziņoja, ka 25 cilvēki ir arestēti par dažādiem pārkāpumiem, ko tā raksturoja kā "pilnīgi nepieņemamu" vardarbību.
Londonas centrā tika uzsākta plaša mēroga policijas operācija, kurā policija izvietoja 1000 kārtības sargus un iesaistīja vēl 500 no citiem spēkiem, tostarp Lesteršīras, Notingemšīras, Devonas un Kornvolas.
Komisāra palīgs Mets Tvists sacīja, ka policisti "strādāja bez bailēm un bez iecietības", apzinoties, ka tas būs sarežģīti.
"Nav šaubu, ka daudzi ieradās, lai izmantotu savas likumīgās tiesības protestēt, taču bija arī daudzi, kas ieradās ar nolūku pielietot vardarbību," viņš teica.
Komisāra palīgs Tvists sacīja, ka policistiem ir lauzti zobi, smadzeņu satricinājums, trūces, galvas trauma un, iespējams, deguna lūzums.
"25 aresti, ko esam veikuši līdz šim, ir tikai sākums," viņš piebilda, kamēr Metropoles policija solīja identificēt tos, kas iesaistīti nekārtībās.
Iekšlietu ministre Šabana Mahmūda nosodīja "tos, kas uzbrukuši un ievainojuši policistus".
"Ikviens, kas piedalās noziedzīgā darbībā, saskarsies ar pilnu likuma bardzību," viņa piebilda.
Ap pēcpusdienu abas demonstrācijas Vaitholā tika sadalītas ar policistu rindām.
Lai gan mītiņš sākās lielākoties mierīgi, Metropoles policija paziņoja, ka dažiem policistiem uzbruka, cenšoties turēt abas grupas atsevišķi.
Protests "Apvienosim Karalisti" "pārsniedza organizatoru aplēses", paziņoja policija, kas nozīmēja, ka Vaitholā un Parlamenta laukumā visiem nebija pietiekami daudz vietas.
Lieli pūļi ignorēja policijas norādījumus un mēģināja iekļūt drošās zonās un vietās, kuras ieņēma protesta "Stad Up To Racism" dalībnieki.
"Kad policisti iejaucās, lai bloķētu viņu ceļu, viņiem tika uzbrukts ar spērieniem un dūrēm," paziņoja Metropolitēna policija, piebilstot, ka nekārtību policija, zirgi un suņi tika izmantoti, lai nošķirtu pretējās grupas.
Metropolitēna policija piebilda, ka cilvēki kāpa pāri žogiem un sastatnēm ap Vaitholu, pakļaujot "viņus un citus briesmām".
Kādā brīdī stikla pudele, šķiet, ietriecās zirgā, liekot dzīvniekam un jātniekam paklupt atpakaļ.
Policijai ar nūjām mēģinot atgrūst Robinsona atbalstītājus, kas bija sapulcējušies Vaitholas augšpusē un Trafalgaras laukumā, izcēlās kautiņš.
Robinsons, īstajā vārdā Stefens Jaksli-Lennons, uzstājās "vārda brīvības festivālā", kur kritizēja politiķus par to, ka tie "atkārto viņa idejas kā papagaiļi".
Viņš arī apgalvoja, ka Apvienotās Karalistes tiesas ir nolēmušas, ka nereģistrēto migrantu tiesības ir svarīgākas par "vietējās kopienas" tiesībām.
Pagājušajā mēnesī Apelācijas tiesa atcēla rīkojumu, kas liedza patvēruma meklētājiem izmitināties viesnīcā "The Bell" Epingā, Eseksā.
Pārsteidzoši uzstājoties videolinkā, Masks runāja par "masveida nekontrolētu migrāciju" un aicināja uz "valdības maiņu" Apvienotajā Karalistē.
"Kaut kas ir jādara," Masks sacīja, kad Robinsons viņu intervēja.
"Ir jāatlaiž parlaments un jārīko jaunas vēlēšanas."
Uz skatuves uzstājās arī televīzijas vadītāja Keitija Hopkinsa, kura iepriekš bija parādījusies kopā ar Robinsonu, Lorensu Foksu un Antu Midltonu gājiena priekšgalā netālu no Vaterlo stacijas.
Netālu, mītiņā "Nostājieties pret rasismu", neatkarīgā parlamenta deputāte Daiena Abota sacīja demonstrantiem: "Mēs zinām, ka rasisms, vardarbība un fašisms nav nekas jauns.
"Bet ziniet ko?" "Mēs vienmēr esam uzveikuši šo rasismu un vardarbību."
Cilvēki bija ieradušies no visas valsts, lai piedalītos pretprotestā. Rianona un Šerona no Dienvidvelsas BBC pastāstīja, ka tā ir "pareizā rīcība".
Vēl viens mītiņa dalībnieks sacīja, ka viņus uztrauc "naida naratīvs, ko izplata pretējā puse", savukārt vēl kāds piebilda, ka viņi ir ieradušies, lai parādītu, "mēs [Londona] neesam fašistiska pilsēta".
Robinsons noslēdza savus skatuves pasākumus īsi pēc pulksten 18:30 un solīja vēl vienu šādu pasākumu.
42 gadus vecais vīrietis tika izlaists no cietuma 2025. gada sākumā pēc tam, kad oktobrī tika ieslodzīts par rīkojuma neatkārtot nepatiesus apgalvojumus par Sīrijas bēgli, kurš viņu bija veiksmīgi iesūdzējis tiesā par neslavas celšanu, ignorēšanu.
Atbilstoši Skotlendjarda aplēsēm demonstrācijā piedalījās 110 000 cilvēku, savukārt pats Robinsons pauda, ka ielās izgājuši līdz pat 3miljoniem patriotu.