Kallasa atklāj galveno viltību Putina miera plānā
Pat iespējamās teritoriālās piekāpšanās Ukrainas pusē nozīmētu ieiešanu Krievijas lamatās. Šādu viedokli pauda ES augstā pārstāve ārlietās un drošības politikā Kaja Kallasa intervijā "Redaktionsnetzwerk Deutschland".
Tādā veidā Kaja Kallasa reaģēja uz jaunākajām sabiedriskās domas aptaujām Vācijā, kurās redzams, ka vairākums iedzīvotāju atbalsta Ukrainas teritoriālas piekāpšanās miera vārdā. Kallasa uzsvēra, ka tā ir klasiska Krievijas taktika sarunās.
Pēc viņas teiktā, vispirms Krievija pieprasa to, kas tai nekad nav piederējis, bet pēc tam pāriet pie draudiem. Viņa norādīja, ka tieši šādi tiek piespiesti Rietumi sākt apsvērt iespējamas piekāpšanās.
"Galu galā krievi iegūst vairāk, nekā jebkad būtu uzdrošinājušies cerēt. Šīs diskusijas par iespējamām teritoriālām piekāpšanām ir slazds, un mums tajā nevajadzētu ieiet. Krievi vēlas, lai mēs diskutētu par to, no kā Ukraina atteiksies miera vārdā, vienlaikus pilnībā ignorējot faktu, ka pats Kremlis līdz šim nav izrādījis nekādas piekāpības," sacīja Kallasa.
Viņa piebilda, ka tagad Krievijas diktators Vladimirs Putins cenšas pasniegt ideju, ka kompromiss esot tas, ka viņš paturēs tikai tās Ukrainas teritorijas, kuras jau ir okupējis, raksta "Postimees.ee".
"Tas nav nekāds kompromiss, ja pirms tam tika izvirzītas pilnīgi absurdas prasības. Tāpēc es vēlreiz uzsveru: mums nevajadzētu iekrist Putina lamatās. Mūsu mērķim jābūt tam, lai šis karš Putinam nebūtu izdevīgs. Atlīdzība par agresiju būs vēl vairāk kara, nevis mazāk," norādīja Kallasa.
Zelenskis paudis viedokli par teritoriālā jautājuma apspriešanu ar Krieviju
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš paziņoja, ka valstij ir nepieciešamas reālas sarunas, kuras varētu sākties no pašreizējās frontes līnijas.
Viņš uzsvēra, ka "teritoriālajam jautājumam" ir milzīga nozīme, tāpēc to drīkst apspriest tikai Ukrainas un Krievijas līderi - iespējams, trīspusējā tikšanās formātā ar ASV līdzdalību.
Zelenskis arī norādīja, ka no Krievijas puses pašlaik nav nekādu signālu, ka šāda tikšanās vispār varētu notikt.