Vīrietis grib dokumentos ierakstīt, ka ir sieviete, un Eiropas Savienības Tiesa neiebilst
Bulgārijā kāds vīrietis uzstāj, ka dokumentos vēlas pārtapt par sievieti, un viņa prasību atbalsta Eiropas Savienības Tiesa.
Transgenderiem ir tiesības saņemt personas dokumentus, kas atbilst viņu dzimuma identitātei, paziņojis Eiropas Tiesas galvenais advokāts Žans Rišārs de la Tūrs.
Operācija nav vajadzīga
Advokāts norāda, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm jāatzīst savu pilsoņu dzimuma maiņa, pat ja nav veikta atbilstoša ķirurģiska operācija. Pēc viņa vārdiem, prasība tādu veikt pārkāptu tiesības uz personas neaizskaramību.
Par iemeslu šim paziņojumam kļuvusi kāda Bulgārijas pilsoņa prasība, kas piedzimis kā vīrietis, bet pēc hormonu terapijas dzīvo kā sieviete. Transgenderis mēģināja savā valstī mainīt dzimumu personas datos, bet Bulgārijas likumi to neparedz.
Bulgārijas Augstākā kasācijas tiesa vērsās Eiropas Tiesā Luksemburgā, lai saņemtu skaidrojumu. Galvenā advokāta viedoklis nav obligāti izpildāms spriedums, bet kalpo kā svarīgs orientieris nākamajiem tiesas lēmumiem.
Neonacists dodas uz sieviešu cietumu
Tiesības mainīt dzimumu tikai dokumentos pēc savām iedomām jau rada absurdas situācijas. Kāds vācu neonacists, kurš notiesāts par naida kurināšanu, pirms tiesas sprieduma viņš pārreģistrējās par sievieti, un ar prokurora lēmumu ievietots sieviešu cietumā. Šajā gadījumā diezgan acīmredzama ir ņirgāšanās par politiķiem, kas savā tolerancē ignorēja bioloģijas reālijas.
Dīvainības pieredzētas arī Lielbritānijā, kur 1. septembrī Hītrovas lidostā aizturēja īru rakstnieku Greiemu Lainenu, komēdijseriālu “Tēvs Teds”, “Bleka grāmatas” un “The IT Crowd” scenāriju līdzautoru. Pēc viņa ieradās pieci bruņoti policisti aizdomās “par kūdīšanu uz vardarbību” pret transpersonām. Nopratināšanas laikā Lainenam paaugstinājās asinsspiediens, un viņš nogādāts slimnīcā, pēc tam rakstnieks pret galvojumu atbrīvots.
Lainena vaina ir trīs ieraksti aprīlī vietnē “X”. Pašpasludināto sieviešu atrašanos tikai sievietēm paredzētajās telpās Lainens nosaucis par “vardarbīgu un apvainojošu rīcību”: “Ir jēga izsaukt policiju un, ja nekas nelīdz, iespert viņam pa olām.” Nopratināšanā viņš policistiem paskaidroja, ka ar joka starpniecību norādījis uz nopietnu problēmu un nekādā ziņā neaicina uz vardarbību.
Lainens arī konfliktējis ar 17 gadu vecu transsievieti, kuru nodēvējis par “iekšzemes teroristu”, “dziļi apjukušu sociopātu” un “ļaunprātīgu narcisu”. Kā atbrīvošanas nosacījums viņam aizliegts apmeklēt “X”.
Margināla ideoloģija
Rakstnieka aizturēšana izsauca vairāku slavenību, tajā skaitā rakstnieces, Harija Potera radītājas Dž. K. Roulingas, sašutumu. Viņa pauda, ka Lielbritānija kļuvusi par totalitāru valsti.
Konservatīvās partijas līdere Kemi Bādenoka norādīja, ka piecu bruņotu policistu nosūtīšana, lai kādu aizturētu par ierakstu "X", nav policijas operācija, bet gan politika.
“Leiboristiem esot pie varas, mēs ikdienā redzam, ka laupīšanas, ar nažu lietošanu saistīti noziegumi un uzbrukumi netiek atklāti, kamēr resursi tiek šķiesti, vajājot domu noziegumus,” piebilda toriju līdere. Bādenoka sola, ka konservatīvie, atgriežoties pie varas, pirmajā dienā pārtrauks šo nejēdzību un neklanīsies marginālām ideoloģijām.