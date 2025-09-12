Nezināma lidojoša objekta dēļ "airBaltic" lidmašīna no Viļņas novirzīta uz Rīgu
Nezināma lidojoša objekta dēļ Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" lidmašīna, kas ceturtdienas vakarā lidoja no Tallinas uz Viļņu, nevarēja piezemēties Lietuvas lidostā un tika novirzīta uz Rīgu, ziņo medijs "Delfi.lt".
Lietuvas valsts lidostu operatora "Lietuvos oro ostai" preses pārstāvis Tads Vasiļausks portālam pastāstīja, ka Viļņas lidostas aviācijas drošības speciālists ziņoja par aizdomīgu lidojošu objektu virs lidostas, tādēļ pieņemts lēmums uz laiku pārtraukt lidojumus.
"Tika iesaistīti arī citi dienesti, kas nekādus objektus nefiksēja, tāpēc Viļņas lidostas darbība tika atjaunota," sacīja Vasiļausks.
Kamēr lidosta nepieņēma lidmašīnas, "airBaltic" reiss no Tallinas uz Viļņu novirzīts uz Rīgu. Informācija par aizdomīgo objektu tika saņemta ap plkst. 21.00. Lidojumi tika pārtraukti apmēram pusstundu.
Jāpiebilst, ka šis nav pirmais šāda veida incidents. Vēl nesen, 20. augusta naktī, Viļņas lidostā nācās apturēt lidojumu satiksmi galvaspilsētā pamanīta drona dēļ. Vēlāk uzņēmuma “Oro Navigacija” izpilddirektors Sauļus Batavičus norādīja, ka lidostai reālu draudu nebija.
Bet 28. jūlijā Viļņā tika pamanīts no Baltkrievijas lidojošs Gerbera drons, kas vēlāk tas tika atrasts avarējis Gaižiūnu poligonā. Un arī, 10. jūlijā, Lietuvā no Baltkrievijas bija ielidojis arī bezpilota lidaparāts “Gerbera”.