Satelītattēli liecina, ka Baltkrievijā tiek būvēta jauna militārā bāze
Satelītattēli liecina, ka Baltkrievijā tiek būvēta jauna militārā bāze, kurā, pēc ekspertu domām, potenciāli varētu tikt izvietotas Krievijas stratēģiskās raķetes. Objekts atrodas netālu no Minskas, Sluckas rajonā, teritorijā, kur padomju laikos glabājās kodolieroči.
Pētnieciskais projekts, kurā piedalās mediji "Radio Free Europe/Radio Liberty", “Schemes” un Igaunijas mediji "Delfi Estonia" un "Eesti Ekspress", ziņo, ka 2024. gada maijā minētajā zona atradās daļēji tukšs lauks. Bet satelītattēli no šī gada augusta liecina, ka šobrīd Baltkrievijas mežā izbūvēta vairāk nekā 2 kvadrātkilometru plaša zona, kurā izbūvēti jauni ceļi, angāri, noliktavas un nocietinājumi.
Oficiālos Baltkrievijas dokumentos, kadastrālajās kartēs vai vietējos medijos par projektu nav pieejama nekāda informācija, un ne Baltkrievijas vadonis Aleksandrs Lukašenko, ne citas Baltkrievijas amatpersonas par to nav publiski izteikušās.
"Mans vērtējums būtu tāds, ka šīs bāzes ir saistītas ar kaut kādu stratēģiska līmeņa aprīkojumu, ko var izvietot Baltkrievijā. Vai tas ir “Oreshnik” vai kaut kas cits, mēs redzēsim, bet tam noteikti ir stratēģiska nozīme," medijam "Radio Liberty" norāda drošības analītikas uzņēmuma "Rochan Consulting" direktors Konrāds Muzika. Krievijas vadonis Vladimirs Putins jau iepriekš izteicies, ka Krievija grasās savu ballistisko raķešu sistēmu “Oreshnik” izvietot Baltkrievijā.
Baltkrievija, kas dienvidos robežojas ar Ukrainu, bet rietumos un ziemeļrietumos ar Poliju, Lietuvu un Latviju, ir vienīgā īstā Krievijas militārā sabiedrotā Eiropā, lai gan politiskās saites valstīm dažkārt ir saspīlētas. Baltkrievija ir vairākos veidos atbalstījusi iebrukumu Ukrainā, tostarp ļaujot Krievijai izmantot savu teritoriju kā atspēriena punktu pilna mēroga iebrukumam 2022. gadā. Tomēr Baltkrievija nav nosūtījusi karadarbībai Ukrainā savu karaspēku.
Vēsturiski teritorija, kurā šobrīd tiek būvēta militārā bāze, tika novietots Padomju Savienības kodolarsenāls – šeit atradās Sluckas 306. stratēģisko raķešu pulks, kas 80. gados tika pārapbruņots ar "Topol" starpkontinentālajām raķetēm ar darbības rādiusu līdz 11 000 kilometriem. Pēc PSRS sabrukuma Baltkrievija 1993. gadā atteicās no kodolieročiem, bet bāze iegrima aizmirstībā.
Jau ziņots, ka Krievija paplašina savu militāro infrastruktūru pie Somijas robežas. Medija "The Wall Street Journal" (WSJ) publicētie satelītattēli, liecina, ka būvniecība notiek divās lielās militārajās bāzēs netālu no Somijas un Norvēģijas. Apgabalā izvietotās mazās brigādes tiek paplašinātas līdz pilnām divīzijām ar aptuveni 10 000 karavīru tajās, tiek būvētas jaunas noliktavas un militārās mītnes, kā arī netālu no robežām ar Igauniju, Somiju un Norvēģiju tiek ierīkota jauna dzelzceļa līnija, norāda "Black Bird Group" pārstāvis Emīls Kastehelmi.