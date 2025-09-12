Itālija un Turcija uzsāk ciešāku sadarbību nelegālās migrācijas iegrožošanai
Itālija un Turcija lēmušas pastiprināt sadarbību cīņā pret nelegālo migrāciju, sevišķi no Lībijas.
Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajāni un viņa Turcijas kolēģis Hakans Fidans parakstīja "operacionālu dokumentu", kas paredz ciešāku sadarbību starp krasta apsardzes dienestiem, lai apkarotu cilvēku kontrabandu un transnacionālo organizēto noziedzību, sacīja Tajāni kopīgā preses konferencē Romā.
"Tas izrādīsies ļoti noderīgi Lībijā, sevišķi novēršot" nelegālo migrantu došanos uz Eiropu, sacīja Tajāni. Lībija ir svarīga tranzītvalsts tūkstošiem migrantu, kas katru gadu mēģina šķērsot Vidusjūru, lai nokļūtu Eiropā.
"Mēs strādāsim kopā, lai apmācītu likumsargājošās aģentūras izformēt noziedzīgos tīklus Vidusjūrā," sacīja Tajāni.
Fidans sacīja, ka ir apņēmies "stiprināt stratēģisko partnerību" starp Itāliju un Turciju, bet arī uzsvēra nepieciešamību strādāt politiska procesa virzienā Lībijā, lai garantētu tās "stabilitāti".
"Abas mūsu valstis ir ieinteresētas Lībijas stabilitātē," piebilda Tajāni.
Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans augustā sarīkoja minisamitu Stambulā par migrāciju un stabilitāti Lībijā, Tajā piedalījās Itālijas premjerministre Džordža Meloni un Lībijas premjerministrs Abdelhamids Dbeiba.
Eiropas Savienība, kuras dalībvalsts ir Itālija, un Turcija 2016.gadā noslēdza vienošanos par nelegālo migrāciju. Saskaņā ar to ES samaksāja Turcijai vairākus miljardus eiro, lai tā uzņemtu atpakaļ nelegālos migrantus.