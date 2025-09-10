Zviedrijas jaunā veselības ministre noģībst preses konferencē dažas stundas pēc stāšanās amatā. VIDEO
Zviedrijas jaunā veselības ministre Elizabete Lanna otrdien sabruka preses konferencē tikai dažas stundas pēc stāšanās amatā, kad 48 gadus vecā ministre stāvēja kopā ar premjerministru Ulfu Kristersonu un Kristīgo demokrātu partijas līderi Ebu Bušu, atbildot uz žurnālistu jautājumiem, ziņo ārvalstu mediji.
Sociālajos tīklos publicētajā video redzams, kā Lanna uzmanīgi klausās citas amatpersonas teiktajā, pēkšņi saliecas uz priekšu un nokrīt pār caurspīdīgo galdiņu. Buša nekavējoties steidzās pie viņas, pagrieza Lannu uz sāniem, kamēr citas amatpersonas un žurnālisti steidzās palīdzēt. Lanna uz brīdi zaudēja samaņu, taču drīz atgriezās preses konferencē un skaidroja, ka notikušais bija saistīts ar cukura līmeņa pazemināšanos asinīs.
Swedish Health Minister Elisabet Lann has collapsed during a press conference. No known condition as of yet. pic.twitter.com/SNIVANYlCX— Trending Now ON X (@TrendingNowVidz) September 9, 2025
Pēc īsas pauzes Lanna atstāja telpu, bet šķita, ka nopietnu traumu nav guvusi. Nav ziņu, vai viņai tika sniegta medicīniska palīdzība. Preses konference tika pārtraukta, un jautājumu sesija atcelta.
Lanna tika iecelta par veselības ministri tajā pašā dienā, kad viņas priekšgājēja Acko Ankarberga Johansone pirmdien atkāpās. Lanna ir ilggadēja Kristīgo demokrātu partijas biedre un iepriekš darbojās Gēteborgas pašvaldības padomē.