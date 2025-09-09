"Ar krokodilu nevar vienoties" - Boriss Džonsons nosauc veidu, kā paātrināt ukraiņu uzvaru
Boriss Džonsons Londonā, "Brīvības samitā", aicināja Rietumus rīkoties stingri un nodot Ukrainai iesaldētos Krievijas aktīvus.
Bijušais Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons paziņoja, ka karu Ukrainā iespējams apturēt tikai ar atbalstu un nepieciešamo resursu nodrošināšanu.
Politiķis uzsvēra sankciju pastiprināšanas nozīmi un aicināja nodot Ukrainai iesaldētos Krievijas aktīvus, vēsta Ukrainas Nacionālā aizsardzības rūpniecības asociācija (NAUDI).
Londonā, ar NAUDI atbalstu, notiek "Brīvības samits" - pasākums, kas veltīts demokrātisko aliansu stiprināšanai drošības, aizsardzības un tehnoloģiju jomās. Samitā uzstājās arī Boriss Džonsons, kurš nosodīja Krievijas uzbrukumus civiliedzīvotājiem un paziņoja, ka stratēģiski Krievija šo karu jau ir zaudējusi, vēsta "Dialog.ua".
Boriss Džonsons asi kritizē Putinu un aicina Rietumus uz izlēmīgāku rīcību
"Vakar es redzēju, kā Putins atkal uzbruka dzīvojamai mājai Kijivā. Jauna māte un viņas divus mēnešus vecais bērns tika nogalināti ar Irānā izstrādātu, bet Krievijā ražotu dronu-kamikadzi. Mana reakcija bija - absolūtas dusmas un nicinājums par to, ko viņš dara. Tas nav tikai noziegums pret visām civilizētām normām, bet arī pilnīgi bezjēdzīgi. Ukrainas tauta nepadodas teroram, ukraiņi nekad nepadosies, un Putins nekad neiekaros Ukrainu," paziņoja bijušais Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons, uzstājoties samitā Londonā.
Viņš uzsvēra, ka Krievija trīsarpus gadu laikā ir okupējusi mazāk nekā 20% Ukrainas teritorijas, vienlaikus zaudējot aptuveni miljonu karavīru. "Putins nav tikai morāli zemisks, viņš ir arī lēnāks par vidējo gliemezi. Viņš ir novecojošs līderis, kurš pieļāva briesmīgu kļūdu un tagad nespēj atrast izeju. Mums viņam jāparāda patiesība - viņš zaudēja jau iebrukuma sākumā," uzsvēra Džonsons.
Pēc viņa teiktā, karš turpinās nevis tāpēc, ka Putins tic uzvarai, bet gan tāpēc, ka tā ir viņa personīgās politiskās izdzīvošanas cena. "Vienīgā valoda, ko viņš saprot, ir spēks. Viņa aprēķinus nevar mainīt ne ar sarkanajiem paklājiem, ne ar piekāpšanos. Nevar vienoties par teritoriju ar krokodilu, kurš spiež tev kaklu ar saviem nagiem," sacīja Džonsons.
Džonsona priekšlikumi Rietumiem, lai paātrinātu kara beigas:
- Paplašināt sekundārās sankcijas, kā to jau darījušas ASV;
- Apturēt Krievijas energoresursu netiešo importu, tostarp caur Indiju un Ķīnu;
- Likvidēt "ēnu floti" - simtiem tankkuģu, kas palīdz apiet sankcijas;
- Atbloķēt aptuveni 300 miljardus dolāru Krievijas aktīvu un nodot tos Ukrainai kā reparācijas.
"Tas ir pilnīgi likumīgi. Ja ukraiņi izmantos šos līdzekļus ieroču radīšanai vai iegādei - jo labāk. Ātrākais veids, kā izbeigt karu, ir dot ukraiņu varoņiem resursus, lai viņi varētu turpināt cīņu," uzsvēra Boriss Džonsons.