Galvenais - neņemt tiešo biļeti: Krievijas iedzīvotājus pamāca, kā nokļūt Latvijā
Kopš 2022. gada Latvija nopietni ierobežoja ieceļošanu ceļotājiem no Krievijas un pārtrauca viņiem izsniegt vīzas. Taču iespējas Krievijas pilsoņiem iekļūt valstī joprojām pastāv. Par tām ziņo Krievijas mediji.
Lai ceļotu uz Latviju, Krievijas pilsoņiem nepieciešama Šengenas vīza - ne obligāti Latvijas izsniegta. Ieceļot iespējams ar jebkuras Šengenas valsts vīzu, piemēram, Francijas.
Latvija ir pārtraukusi izsniegt tūristu vīzas Krievijas pilsoņiem. Taču aizliegums neattiecas uz Latvijas pilsoņu ģimenes locekļiem, kā arī uz tiem, kuri ir saņēmuši uzturēšanās atļauju Latvijā. Tāpat vīzu var saņemt arī humānu apsvērumu dēļ.
Latvija ir aizliegusi šķērsot robežu ar Krieviju kājām un ar velosipēdiem. Taču no Krievijas joprojām iespējams ierasties ar lidmašīnu. Starp Krieviju un Latviju nav tiešo avioreisu, taču, ja ir pamats ieceļošanai, valstī var nokļūt ar vienu pārsēšanos, piemēram, Turcijā.
Ja nav nopietna ieceļošanas pamata, nāksies lidot vismaz ar divām pārsēšanām, piemēram, caur Turciju un kādu no Šengenas valstīm. "Svarīgi ir iegādāties divas atsevišķas biļetes līdz Latvijai - piemēram, no Turcijas uz Itāliju un no Itālijas uz Latviju. Ja biļetes būs vienā rezervācijā, uz reisu no Turcijas var arī neielaist," raksta Krievijas mediji.
Ja ir īpaši iemesli ieceļošanai Latvijā, līdz Rīgai var nokļūt arī ar "Ecolines" autobusiem no Maskavas, Sanktpēterburgas un Kaļiņingradas. No Sanktpēterburgas reisus piedāvā arī "Lux Express".
Ceļš no Maskavas aizņem vismaz 19 stundas, no Krievijas ziemeļu galvaspilsētas - no 13 stundām.
Autobusi no Sanktpēterburgas kursē caur Igauniju, bet no Kaļiņingradas - caur Lietuvu. Lai šķērsotu šo valstu robežas, Krievijas ceļotājiem arī nepieciešami īpaši ieceļošanas pamatojumi.
Ar automašīnām ar Krievijas numurzīmēm iebraukt Latvijā un pārvietoties pa valsts teritoriju ir aizliegts. Par to draud naudas sods un transportlīdzekļa konfiskācija. Izņēmums ir tranzīta brauciens caur Latviju - taču to atļauts veikt tikai vienu reizi.
Tranzītam tiek piešķirtas ne vairāk kā 24 stundas, un autovadītājiem iepriekš jāinformē Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD). Šie ierobežojumi neattiecas uz diplomātisko transportu.