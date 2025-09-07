Pasaulē
Šodien 19:02
Londonas transporta sistēmu paralizēs metro darbinieku streiks
Tūkstošiem Londonas metro darbinieku svētdien sāka piecu dienu streiku, kas beigsies ceturtdien. Svētdien metro satiksme Lielbritānijas galvaspilsētā ir būtiski traucēta, taču no pirmdienas līdz ceturtdienai vilcieni nekursēs nemaz vai arī kursēs tikai daži vilcieni.
Londonas sabiedriskā transporta operators "Transport for London" ir piedāvājis darbiniekiem algu palielinājumu par 3,4%, taču arodbiedrība RMT pieprasa darba nedēļas saīsināšanu no 35 līdz 32 stundām. Uzņēmums paziņojis, ka nevar to atļauties.
Pašlaik nav plānotas sarunas starp arodbiedrību un uzņēmuma vadību, un arodbiedrība ir aicinājusi mēru Sadiku Hanu iejaukties, lai izbeigtu strīdu.