Pateicoties karam, Krievija ir kļuvusi par protezēšanas jomas “flagmani”, pirmo reizi neatpaliekot no Ķīnas, ar lepnumu paziņojusi Krievijas aizsardzības ministra vietniece Anna Civiļova. Par to viņa paziņojusi Austrumu ekonomikas forumā. Neliela nianse, viņa ir Krievijas diktatora Vladimira Putina brālēna Jevgēņija meita.
“Speciālās militārās operācijas [jeb SMO, tā Krievijā joprojām oficiāli dēvē jau vairāk nekā trīsarpus gadus jeb 1292 dienas ilgstošo asiņaināko karu Eiropā kopš Otrā pasaules kara — red.] dalībnieki, mūsu veterāni, kļuva par dzinējspēku, ar kuriem valsts sāka ļoti aktīvi ieviest gan jaunos izstrādājumus, gan uzkrāto pasaules pieredzi tieši mūsu valstī. Nav noslēpums, ka 11,5 miljoni invalīdu, kuri dzīvoja pie mums pirms SMO, netika aktīvi iesaistīti un viņiem nebija iespēju pilnvērtīgi socializēties pēc traumas,” paziņoja Civiļova.
Tagad Krievija var lepoties ar savām protēzēm. “SMO dalībnieki ļāva mums iziet flagmaņa līmenī, mēs pārsniedzam daudzas valstis. Laikam mēs šobrīd esam līderi šajā jomā. Tās ir milzīgas investīcijas un nauda,” stāstīja Putina radiniece.
Viņa stāstīja, ka agrāk valsts iesaiste protezēšanā aprobežojās ar to, ka invalīdam tika izsniegta protēze. “Mēs saskārāmies ar situāciju, ka SMO dalībnieki pēc protēžu saņemšanas atveda šīs “rokas un kājas” un nesaprata, kā tās darbojas,” tādēļ tagad Krievijā izstrādāts īpašs standarts, kura ietvaros cilvēkus māca lietot protēzes, maksimāli atjaunojot zaudētās funkcijas.
Atsaucoties uz Krievijas Darba ministrijas datiem, “Telegram” kanāls “Takije dela” jūlijā vēstīja, ka 2024. gadā Krievijā izsniedza par 53% vairāk roku un kāju protēžu nekā 2023. gadā. Roku protēžu skaits palielinājies par 75% līdz 14 500 (gadu iepriekš – 8200). Kāju protēžu skaits pieaudzis par 51% no 91 tūkstoša līdz 138 tūkstošiem.
Savukārt izdevums “Verstka” šī gada sākumā vēstīja, ka kara dalībniekiem ar amputētām rokām un kājām nākas mēnešiem ilgi gaidīt protēzes.