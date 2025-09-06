Somija masveidā deportē Krievijas pilsoņus, kuri bēguši no kara
Somijas varasiestādes šogad pastiprināti izraidījušas Krievijas pilsoņus, kuri valstī ieradušies pēc kara sākuma Ukrainā. No janvāra līdz septembrim no Somijas deportēti vismaz 104 cilvēki, liecina "Postimees" dati.
Lielākajai daļai patvēruma lūgumu tika noraidīti – gandrīz 90% pieprasītāju saņēma atteikumu pēc intervijām. Vairums no viņiem bija bēguši no Krievijas, lai izvairītos no obligātās militārās dienesta iesaukšanas. Somijas Migrācijas dienests apgalvo, ka mobilizācija Krievijā ir beigusies, un draudi dienēt armijā paši par sevi nav iemesls patvēruma piešķiršanai.
Daži atteikuma saņēmēji tiek izvesti no Somijas ar policijas konvoju. Parasti viņi tiek nogādāti lidmašīnā uz Turciju vai Igauniju, jo tieša izvešana uz Krieviju nav iespējama pēc robežslēguma 2023. gada novembrī.
Savukārt patvērumu saņem galvenokārt aktīvisti, LGBT pārstāvji un politiķi, kuri Krievijā kritizējuši varu vai piedalījušies protestos. Īpašu prioritāti Somija piešķir tiem, kuri spēj pierādīt, ka Krievijā viņiem draud vajāšana vai aresti.