EP ar ES augsto pārstāvi ārlietās apspriedīs drošības garantijas Ukrainai
Eiropas Parlaments (EP) ar Eiropas Savienības (ES) augsto pārstāvi ārlietās Kaju Kallasu otrdien, 9.septembrī, apspriedīs drošības garantijas un taisnīgu mieru Ukrainā, kā arī šīs valsts ceļu uz dalību ES, informēja EP preses sekretārs Jānis Krastiņš.
Paredzams, ka notiks debates par ES rīcību, lai panāktu drošības garantijas Ukrainai. Deputāti arī izvērtēs ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina Aļaskā notikušās tikšanās rezultātus un Krievijas īstenoto Ukrainas pilsētu bombardēšanu pēc šīs tikšanās.
Deputāti apspriedīs arī Ārlietu komitejas sagatavoto ziņojumu, kurā Ukrainas valdība mudināta turpināt reformu īstenošanu ceļā uz dalību ES. Rezolūcijas projektā, par kuru balsos otrdien, atzinīgi vērtēti Ukrainas centieni stiprināt demokrātiskās institūcijas kara apstākļos.
Jau rakstīts, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis rosinājis iekļaut drošības garantijās arī Ukrainas iestāšanos ES.
Koalīcijā, ko vada Lielbritānija un Francija, ir aptuveni 30 valstu, no kurām vairums ir NATO valstis, bet piedalās arī Austrālija un Japāna. Daļa no valstīm nosūtīja savas delegācijas uz Parīzi, bet citas piedalījās samitā attālināti.
Francijas prezidents Emanuels Makrons pēc samita paziņoja, ka 26 valstis izteikušas gatavību piedalīties Ukrainas drošības garantēšanā pēc uguns pārtraukšanas Krievijas uzsāktajā karā.