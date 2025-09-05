Mūžībā devusies Kentas hercogiene Katrīna, paziņojusi Bakingemas pils
92 gadu vecumā mūžībā devusies Kentas hercogiene Katrīna (1933-2025).
92 gadu vecumā mūžībā devusies Kentas hercogiene Katrīna (1933-2025), paziņojusi Bakingemas pils.

Katrīna devās mūžībā ceturtdienas vakarā, savās mājās Kensingtonas pilī un nāves brīdī viņai līdzās bija tuvinieki. "Karalis un karaliene, kā arī visi karaliskās ģimenes locekļi izsaka visdziļāko līdzjūtību Kentas hercogam, viņa bērniem un mazbērniem," teikts pils paziņojumā.

Katrīna Vorslija pievienojās karaliskajai ģimenei 1961. gadā, pēc kāzām ar karalienes Elizabetes II brālēnu Edvardu. Abi iepazinās piecus gadus iepriekš, kad hercogs dienēja Ziemeļanglijā. Katrīna darbojās vairākās labdarības organizācijās, kā arī bija liela sporta fane un kopš 1969. gada Vimbldonas tenisa čempionātā pasniedza uzvarētājiem trofejas.

foto: Mirrorpix / Vida Press
Plašu mediju uzmanību viņa izpelnījās 1993. gadā, kad hercogiene devās mierināt čehu tenisisti Janu Novotnu, kura pēc zaudējuma vienspēļu turnīra finālā izplūda asarās. "Nesatraucies, es zinu, ka kādu dienu tu uzvarēsi," viņa sacīja emociju pārņemtajai sportistei. Piecus gadus vēlāk viņas teiktais piepildījās un Novotna čempionātā triumfēja.

foto: AP/Scanpix
Tāpat hercogiene plašu uzmanību piesaistīja 1994. gadā, kad pārgāja katoļticībā, kļūstot par otro britu karaliskās ģimenes pārstāvi monarhijas vēsturē, kas to izdarījusi.1685. gadā uz savas nāves gultas katoļticībā pārgāja karalis Čārlzs II. Ar savu lēmumu Ketrīna pārkāpa 18. gadsimtā pieņemtu likumu, kas aizliedz karaliskajiem ģimenes locekļiem kļūt par katoļiem.

