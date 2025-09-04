Pasaulē
Šodien 16:47
Miljarda mārciņu bruņojuma piegādes Ukrainai - izmantojot Krievijas naudu
Lielbritānija apmaksājusi ieroču iepirkumu Ukrainai par miljardu mārciņu (aptuveni 1,2 miljardiem eiro), izmantojot iesaldētos Krievijas līdzekļus, ceturtdien vizītes laikā Kijivā paziņojis aizsardzības ministrs Džons Hīlijs.
Tas ļāvis Ukrainai piegādāt vairākus simtus tūkstošus artilērijas lādiņu, zenītraķetes, lidrobotus, rezerves daļas un noslēgt jaunus līgumus par tehnikas un bruņojuma apkopi un remontu, teikts Lielbritānijas valdības paziņojumā.
Kopumā 2025.gadā Lielbritānija Ukrainas militārajam atbalstam izdevusi 4,5 miljardus mārciņu.
Londona Ukrainai piešķīrusi arī 2,26 miljardus lielu kredītu, kas tiek dzēsts no ienākumiem, ko dod iesaldētie Krievijas līdzekļi.