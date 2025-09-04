Pasaulē
Šodien 15:50
Berlīnē automašīna ietriecas pūlī; ievainoti arī bērni
Vācijas galvaspilsētā gājējos ietriecies automobilis, ievainojot vairākus cilvēkus, ziņo policija.
Saskaņā ar sākotnējām ziņām Berlīnes Vedinges rajonā automašīna uzbraukusi uz trotuāra un nejauši ietriekusies pūlī.
Sīkāku informāciju policijas pārstāvis pagaidām nevarēja sniegt.
In Berlin, an unknown person rammed a group of children with a car — three were injured— NEXTA (@nexta_tv) September 4, 2025
The driver was detained. The teacher who was accompanying the children was hospitalized with serious injuries.
It is not yet known whether this was a deliberate ramming (a terrorist attack)… pic.twitter.com/wnv5lP8o4H
Laikraksts "Bild" vēsta, ka vairāki no ievainotajiem ir bērni, bet "Nexta" ziņo, ka cietuši trīs bērni, bet neviens no viņiem nav cietis smagi. Diemžēl nopietnākus ievainojumus guvusi skolotāja, kas hospitalizēta.