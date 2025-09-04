Berlīnē automašīna ietriecas pūlī; ievainoti arī bērni
Vācijas galvaspilsētā gājējos ietriecies automobilis, ievainojot vairākus cilvēkus, ziņo policija.

Saskaņā ar sākotnējām ziņām Berlīnes Vedinges rajonā automašīna uzbraukusi uz trotuāra un nejauši ietriekusies pūlī.

Sīkāku informāciju policijas pārstāvis pagaidām nevarēja sniegt.

Laikraksts "Bild" vēsta, ka vairāki no ievainotajiem ir bērni, bet "Nexta" ziņo, ka cietuši trīs bērni, bet neviens no viņiem nav cietis smagi. Diemžēl nopietnākus ievainojumus guvusi skolotāja, kas hospitalizēta. 

