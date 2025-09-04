Navaļnaja lūdz Kanādas premjeru piešķirt patvērumu Krievijas pilsoņiem, kuri tiek deportēti no ASV
Krievijas opozicionāri Jūlija Navaļnaja, Iļja Jašins un Vladimirs Kara-Murza vēstulē Kanādas premjerministram Markam Kārnijam ir lūguši dot patvērumu Krievijas pilsoņiem ar pretkara nostāju, kuri tiek izraidīti no ASV.
Laikraksta "The Globe and Mail" publicētās vēstules autori norāda, ka daudzi pret karu noskaņoti Krievijas pilsoņi, kuri iesnieguši patvēruma pieteikumus ASV, pašlaik tiek turēti imigrācijas centros, lai gan nav izdarījuši tiesību pārkāpumus, un ģimenes bieži tiek izšķirtas.
"Vēl ļaunāk, ka amerikāņu tiesas arvien biežāk atsaka patvēruma piešķiršanu un dod izpildvarai pilnvaras deportēt mūsu tautiešus atpakaļ uz Krieviju – kur, kā likums, viņus nekavējoties arestē Putina specdienesti," teikts vēstulē.
Navaļnaja, Jašins un Kara-Murza lūdz Kanādas premjeru pieņemt lēmumu par patvēruma piešķiršanu Krievijas pilsoņiem, kuri tiek deportēti no ASV, un informēt ASV valdību par gatavību uzņemt viņus savā teritorijā, lai viņi netiktu izraidīti uz Krieviju.
Vēstules autori arī lūdz izveidot darba grupu Kanādas vēstniecībā ASV, pie kuras varētu vērsties Krievijas pilsoņi, kuri gaida lēmumus par patvēruma piešķiršanu vai noraidīšanu un bīstas no deportācijas.
Viens no pirmajiem zināmajiem ASV izraidītajiem Krievijas pilsoņiem bija Leonīds Meļehins, kurš Krievijā vairākkārt bija aizturēts par piedalīšanos protesta akcijās. Meļehins 2024. gada augustā šķērsoja Meksikas-ASV robežu un lūdza patvērumu. Pēc vairākiem mēnešiem ASV imigrācijas centrā viņam atteica patvēruma piešķiršanu un viņu deportēja, savukārt Krievijā tiesa viņu arestēja par "terorisma attaisnošanu".
Augusta beigās tika ziņots, ka no ASV deportēti desmitiem Krievijas pilsoņu, kuri bija lūguši politisko patvērumu un lūguma izskatīšanas laiku pavadīja imigrācijas centros. Cilvēktiesību aizstāvji apgalvo, ka daži no deportētajiem ir nopratināti Krievijā un daži jau aizturēti, bet ticamas informācijas par to nav.