VIDEO: ukraiņi Melnajā jūrā neļauj okupantiem izsēdināt desantu, apturot iebrucēju operāciju
Ukrainas Jūras spēki 3. septembrī iznīcināja Krievijas Melnās jūras flotes ātrgaitas laivu, nogalinot septiņus Krievijas karavīrus un ievainojot vēl četrus, ziņo Ukrainas Jūras spēki.
Krievijas laiva mēģināja izsēdināt gaisa desanta karaspēku Tendrivas strēlē, kas stiepjas aptuveni 65 kilometrus Melnās jūras ziemeļu daļā pie Ukrainas dienvidu krastiem.
Ukrainas spēki pamanīja operāciju un uzbruka laivai.
Jūras spēku publicētie videoieraksti liecina, ka trieciens tika vadīts attālināti no droniem, lai gan izmantotais ierocis nav precizēts.
Šis incidents ir jaunākais no Ukrainas uzbrukumu sērijas Krievijas Melnās jūras spēkiem.
Ukrainas militārais izlūkdienests (HUR) 21. augustā ziņoja par Krievijas patruļkuģa iznīcināšanu netālu no Zalizņi ostas Hersonas apgabalā, nogalinot piecus apkalpes locekļus.
Nedēļu vēlāk, 28. augustā, HUR paziņoja, ka netālu no okupētās Krimas Azovas jūrā ir bojāts Krievijas "Buyan-M" klases mazais raķešu kuģis, kas ir "Kaļibr" spārnoto raķešu nesējs.
Ukraina pilna mēroga kara laikā ir iznīcinājusi vairākus Krievijas kuģus, tostarp desanta kuģi "Cezar Kuņikov", patruļkuģi "Sergejs Kotovs", raķešu korveti "Ivanovets" un vairākus ātrgaitas desanta laivas.
Saskaņā ar Kijivas sniegto informāciju, tās raķešu un bezpilota lidaparātu uzbrukumu kampaņa pret Krievijas jūras spēkiem iznīcināja vai atspējoja vienu trešdaļu Melnās jūras flotes, piespiežot to izvest lielu daļu savu spēku no okupētās Krimas tālāk uz austrumiem.