Cilvēks, kurš gribēja Trampu nošaut golfa laukumā, nu aicina viņu tur uzspēlēt. Piedāvātā likme diezgan baisa
Vīrietis, kurš 2024. gada septembrī tika arestēts par mēģinājumu Floridas golfa laukumā nogalināt toreizējo ASV prezidenta amata kandidātu Donaldu Trampu, neilgu laiku pirms paredzētās tiesas prāvas ir izteicis dīvainu prasību: ļaut viņam uzspēlēt golfa partiju ar tagadējo prezidentu, bet spēles likme būtu maksimāli augsta.
🚨BREAKING: Attempted Trump assassin Ryan Wesley Routh has submitted a motion calling for a “beatdown session” with President Trump and challenges him to a round of golf:— Benny Johnson (@bennyjohnson) September 2, 2025
“A round of golf with the racist pig, he wins he can execute me, I win I get his job.”
“I think a beatdown… pic.twitter.com/6hMpiA00PF
Savādu frāžu pilnajā iesniegumā tiesai 59 gadus vecais Raiens Veslijs Rauts izteica vēlēšanos golfa spēlē sasist lupatās “rasistisku cūku” un “mērkaķi” Trampu. “Ja viņš uzvarēs, viņš var mani sodīt ar nāvi, ja es uzvaru, es iegūšu viņa amatu”.
Iepriekš Rauts lūdzis tiesu noorganizēt viņa iekļaušanu ieslodzīto apmaiņas darījumos ar Ķīnu, Irānu, Ziemeļkoreju vai palestīniešu “Hamas” teroristiem, vēsta “New York Post”.
Pašlaik Rauts atrodas Maiami federālajā cietumā, 8. septembrī paredzēts sākt zvērināto atlasi, bet tiesas sākuma plānots 11. septembrī. Viņš nav atzinis savu vainu piecos federālās apsūdzības punktos, ieskaitot mēģinājumu nogalināt prezidenta amata kandidātu. Notiesāšanas gadījumā viņam draud mūža ieslodzījums.
Raiens Veslijs Rauts tika arestēts 2024. gada 15. septembrī ar šauteni rokās krūmos pie “Trump International Golf Club” Floridas štata Vestpalmbīčā dažu simtu metru attālumā no tobrīd golfu spēlējošā Trampa. Viņu apsargājošā Slepenā dienesta aģenti Rautu pamanīja un sāka uz viņu šaut, un vīrietis aizbēga, taču drīz tika arestēts. Incidents izpelnījās lielu ievērību, jo pavisam nesen 13. jūlijā Pensilvānijas štata Batlerā mītiņa laikā Trampu mēģināja nošaut 20 gadus vecais Tomass Metjū Krukss, kurš trāpīja Trampam labajā ausī, kā arī nošāva vienu un smagi ievainoja divus citus mītiņa dalībniekus, pirms viņu pašu nošāva snaiperis. Pēc Rauta aresta ASV Tieslietu ministrija publicēja vīrieša pirms vairākiem mēnešiem rakstīto vēstuli, kurā viņš piemin Trampa slepkavības mēģinājumu un piedāvā 150 000 dolāru ikvienam, kas to paveiks. Līdzīgi kā Krukss, arī Rauts apgalvojis, ka ir “gatavs mirt brīvības un demokrātijas vārdā”, bet Trampa ievēlēšanas gadījumā prognozēja pilsoņu karu. Kā zināms, Tramps 2024. gada vēlēšanās uzvarēja vēl pārliecinošāk nekā 2016. gadā, bet viņa toreizējais sabiedrotais un galvenais sponsors, pasaules bagātākais cilvēks Īlons Masks drīz pēc atentāta mēģinājuma sev piederošajā mikroblogošanas vietnē “X” pārpublicēja kāda lietotāja izbrīnu par Trampa nogalināšanas mēģinājumiem ar savu komentāru, ka “neviens pat nemēģina nogalināt [toreizējo ASV demokrātu prezidentu Džo] Baidenu/[viņa viceprezidenti un Trampa konkurenti vēlēšanās Kamalu] Harisu. Pēc izraisītā sašutuma Masks izdzēsa savu tvītu un taisnojās, ka tas bija joks.
Gadu pirms iespējamā slepkavības mēģinājuma Rauts internetā publicēja ziņas, kurās kritizēja Trampu un izrādīja lielu interesi par atbalstu Ukrainai tās karā ar Krieviju. Vienā no 2020. gada ierakstiem Rauts apgalvoja, ka 2016. gadā atbalstīja Trampu, taču ir mainījis savu viedokli par bijušo prezidentu: “Es un visa pasaule cerējām, ka prezidents Tramps būs citādāks un labāks nekā kandidāts, taču mēs visi bijām ļoti vīlušies, un, šķiet, ka jūs kļūstat arvien sliktāks”. Pavisam nesen viņš ierosināja, ka Trampa priekšvēlēšanu kampaņas sauklim vajadzētu būt “padarīt amerikāņus atkal par vergiem”.
Saskaņā ar Federālās vēlēšanu komisijas ierakstiem 2019. un 2020. gadā Rauts ziedoja nelielas summas Demokrātu partijas kandidātu kampaņām. Rauts toreizējo kandidātu Džo Baidenu nodēvēja par “miegaino Džo” un kritizēja viņu kā cilvēku, kurš “neko neaizstāv un kurš ir tikpat klibs kā Hilarija [Klintone]”.
Dienās pirms un pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī Rauts desmitiem reižu rakstīja par šo konfliktu. “Es esmu gatavs doties uz Ukrainu, karot un mirt,” viņš rakstīja vienā no ziņām. Savukārt Zelenskim viņš solīja pievienoties cīņā un lūdza Ukrainas līderi atbildēt. Ukrainas Sauszemes spēku pavēlniecības ārvalstu leģiona pārstāvis apliecināja, ka Rauts vairākas reizes sazinājies ar pavēlniecību, taču viņš nekad nav bijis tās militārās vienības sastāvā, kurā cīnās ārzemju brīvprātīgie: “Mēs vēlamies paskaidrot, ka Raiens Veslijs Rauts nekad nav bijis Starptautiskajā leģionā, nav bijis ar to saistīts vai saistīts jebkādā statusā. Jebkādi apgalvojumi vai ierosinājumi, kas liecina par pretējo, ir pilnīgi neprecīzi.”
Pirms globāla mēroga aktivitātēm Rautam dzimtajā Ziemeļkarolīnas štatā bijušas nepatikšanas ar likumu. Laikraksts “Greensboro News and Record” 2002. gadā ziņoja, ka viņš tika arestēts pēc tam, kad bija iebarikādējies vietējā uzņēmumā ar ložmetēju. Tiesas ieraksti liecina, ka viņam tika izvirzītas apsūdzības par masu iznīcināšanas ieroča glabāšanu, kā arī citas apsūdzības, un viņš atzina savu vainu. Saskaņā ar tiesas dokumentiem turpmākajos gados Rautam tika izvirzītas vairākas mazāk nopietnas apsūdzības krimināllietās, no kurām dažas vēlāk tika atceltas. Viņš vairākkārt tika apsūdzēts par bezvērtīgu čeku izrakstīšanu, un 2003. gadā viņš atzina savu vainu vienā no šīm apsūdzībām. 2009. un 2010. gadā viņam tika izvirzītas apsūdzības par kontrolējamo vielu glabāšanu un zagta transportlīdzekļa glabāšanu, abas apsūdzības tika atceltas, un viņš tika atzīts par vainīgu zagtu preču glabāšanā, par ko viņam tika piespriests trīs gadus ilgs nosacīts sods.