Krievija atradusi valsti, kas var ražot "Su-57" iznīcinātājus, un tā nav Baltkrievija
Viena no valstīm apsver iespēju sākt ražot piektās paaudzes lidmašīnas savā teritorijā un nē, tā nav Baltkrievija. Maskava jau piedāvā stratēģisku atbalstu šajā projektā.
Kremlis vēlas ražot savus jaunos "Su-57" iznīcinātājus Indijā. Maskava un Ņūdeli nesen rīkoja konsultācijas par jaunāko Krievijas iznīcinātāju iespējamo ražošanu Indijā.
Pašlaik Indijai nepieciešamas divas līdz trīs "Su-57" eskadriļas, ziņo ANI. Tajā pašā laikā Indija vēl apsver iespēju iegādāties ASV ražotās "F-35" lidmašīnas. Tāpēc Maskava bija pirmā, kas spēra šādu soli, ierosinot Ņūdeli sākt Su-57 ražošanu Indijā.
Eksperti apgalvo, ka "Hindustan Aeronautics Limited" ražošanas komplekss Našikā jau ražo Su-30MKI lidmašīnas un it kā ir gatavs pārkārtot aprīkojumu "Su-57" ražošanai. Nav izslēgts arī, ka ražošanā varētu tikt iesaistīti citi rūpniecības uzņēmumi, kas Indijā jau ražo Krievijas aprīkojumu.
Šī tēma atkal tika aktualizēta Maskavas un Ņūdelī sarunās pēc tam, kad Vašingtona paaugstināja tarifus Indijai. Maskava vairākkārt ir piedāvājusi Indijai iegādāties "Su-57" lidmašīnas, kā arī "S-400" un "S-500" pretgaisa aizsardzības sistēmas.
Savulaik Indija kopā ar Krievijas Federāciju aktīvi piedalījās piektās paaudzes lidmašīnas projekta izstrādē, taču domstarpību dēļ no projekta izstājās.
Lai gan Indija nav atmetusi ideju par savu piektās paaudzes lidmašīnu, ASV turpina uzstāt uz F-35 iegādi. Ņūdeli joprojām sapņo par savu lidmašīnu. Iespējams, ka tā varētu veikt savu pirmo lidojumu 2028. gadā un sākt dienestu valstī 2035. gadā.