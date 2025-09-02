Slovākijas premjers Fico ceļā uz Ķīnu, lai tiktos ar Putinu; nedēļas nogalē gaidāma tikšanās ar Zelenski
Slovākijas premjerministrs Roberts Fico pirmdien paziņoja, ka plāno šonedēļ tikties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
Fico videoziņā pavēstīja, ka ir nodomājis tikties ar Putinu otrdienas vakarā Pekinā Ķīnas apmeklējuma laikā, bet ar Zelenski tiksies piektdien Slovākijas austrumos.
Fico dodas uz Ķīnu, lai piedalītos Otrā pasaules kara atceres pasākumos, tai skaitā militārā parādē trešdien.
Fico sacīja, ka ceturtdien viņu pieņems Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins, un piebilda, ka viņa partneri Eiropas Savienībā (ES) ir informēti par viņa braucienu.
Fico mēģina kļūt par miera nesēju starp Ukrainu un Krieviju, bet viņam tas līdz šim nav izdevies. Zelenskis un vadoši ES politiķi viņu vaino pārāk draudzīgā attieksmē pret Krieviju.
Starp Slovākiju un Ukrainu arī pastāv strīds par Ukrainas uzbrukumiem Krievijas cauruļvadiem, pa kuriem tiek transportēta Krievijas gāze un nafta uz Slovākiju. Ukraina ir paziņojusi, ka ar šādiem uzbrukumiem grib samazināt Krievijas finansējumu karam.
Fico savā videoziņā sociālo mediju platformā "Facebook" izteica nožēlu, ka svinībās Ķīnā nepiedalīsies citu ES valstu līderi, un nosauca to par zaudētu iespēju.
"Tur būs klāt valstu vadītāji, kas pārstāv miljardiem cilvēku," sacīja Fico.
"Rodas jauna pasaules kārtība, jauni noteikumi daudzpolārai pasaulei, jauns varas līdzsvars, kas ir ļoti svarīgs globālajai stabilitātei," viņš piebilda.