ASV izdots Igaunijas pilsonis, kurš, iespējams, Krievijai nelegāli piegādāja stratēģiski svarīgas preces
Igaunija izdevusi ASV savu pilsoni Andreju Ševļakovu, kurš tiek turēts aizdomās par stratēģisku preču nelegālu piegādi Krievijas valsts iestādēm un aizsardzības rūpniecībai.
Ševļakovam Savienotajās Valstīs izvirzītas apsūdzības par stratēģisku preču nelikumīgu transportēšanu no ASV uz Krieviju, izmantojot sarežģītas piegādes ķēdes un čaulas uzņēmumu tīklus. Viņš vairāk nekā desmit gadus Krievijas vajadzībām iepirka ASV ražotu elektronisko aprīkojumu, arī radaru sastāvdaļas un hakeru programmatūras. Ševļakovam izvirzītas arī 17 citas apsūdzības krimināllietās, kas saistītas ar šīm darbībām. Ja Ševļakovu atzīs par vainīgu, viņam draudēs cietumsods līdz 20 gadiem.
2012.gadā ASV Ševļakovu un ar viņu saistītos uzņēmumus iekļāva to fizisko un juridisko personu sarakstā, uz kurām attiecas sankcijas un kuru darbība apdraud ASV nacionālo drošību un ir pretrunā ar Vašingtonas ārpolitikas interesēm. Tādēļ viņam tika aizliegts eksportēt jebkādas preces no ASV bez licences.
Ševļakovs tika aizturēts Igaunijā 2023.gada martā ASV Federālā izmeklēšanas biroja un Igaunijas Drošības policijas kopīgā operācijā. Kopš 2024.gada maija viņš atradās elektroniskā uzraudzībā.