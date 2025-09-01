Krievijā grāmatnīcās vairs netiks pārdoti "ārvalstu aģentu" darbi
Pirmdien stājas spēkā kārtējie grozījumi Krievijas likumos, kas atkal pastiprina aizliegumus un ierobežojumus tā dēvētajiem ārvalstu aģentiem.
Cita starpā "ārvalstu aģentiem" aizliegts iesaistīties jebkādās izglītojošās un informatīvajās darbībās.
Grāmatnīcas, kas pēc 1. septembra tirgos "ārvalstu aģentu" grāmatas, zaudēs savas priekšrocības, tajā skaitā nevarēs piedalīties pašvaldību konkursos un piegādāt grāmatas skolām un bibliotēkām.
Lai gan tieša aizlieguma izplatīt "ārvalstu aģentu" grāmatas nav, no 1. septembra lielākā daļa grāmatnīcu un tirdzniecības platformu, visticamāk, pārtrauks to tirdzniecību. Uz to norāda fakts, ka kopš jūnija daudzi veikali un izdevniecības tās tirgoja ar ievērojamām atlaidēm.
Piemēram, apgāds "Novoje Literaturnoje Obozrenije", kas izdevis daudzas "ārvalstu aģentu" grāmatas, organizēja akciju "vasaras dāvana intelektuāļiem", piedāvājot šīm grāmatām 25 procentu atlaides.
"Pārpublicējumi nav gaidāmi," brīdinājusi izdevniecība, kas 30. un 31. augustā sarīkoja lielu "garāžas izpārdošanu", kurā grāmatas tika tirgotas pat par 100 rubļiem (nedaudz vairāk par eiro).
Savukārt Ivana Limbaha izdevniecība katru augusta sestdienu grāmatas tirgoja ar 30% atlaidi.
"Šīs ir grāmatas, kuras no 1. septembra būs piespiedu kārtā izņemtas no tirdzniecības," paziņoja apgāds.
Neatkarīgā Maskavas grāmatnīca "Falanster", kas pēdējā laikā jau vairākkārt sodīta, paziņoja par 20% atlaidi "grāmatām īpašā iepakojumā un ar norādi 18+". Akcija bija spēkā līdz 31. augustam.
Tiešsaistes grāmatu tirgotājs "Litres" izveidoja atsevišķu lapu ar atlaidēm līdz pat 40% grāmatām, "kas drīzumā pazudīs no pārdošanas".
Savukārt grāmatu veikals "Primus Versus" "ārvalstu aģentu" sacerējumus izpārdeva par pašizmaksu.
Akcijas notika arī ārpus Maskavas. Piemēram, tīmekļa izdevums "Boļšoj Gorod" raksta par lielu izpārdošanu 31.augustā Irkutskas grāmatnīcā "Perepļot". Belgorodas grāmatu veikals "Orion" līdz vasaras beigām ar 50% atlaidi tirgoja "ārvalstu aģentes "Ludmilas Uļickas grāmatas, bet Tjumeņas grāmatnīca "Ņikto ņe spit" (Neviens neguļ) piedāvāja 15% atlaidi visiem izdevumiem ar norādi "ārzemju aģents".
Krievijas totalitārā režīma varasiestādes tā dēvēto ārvalstu aģentu sarakstos iekļāvušas simtiem cilvēku, tajā skaitā pazīstamus rakstniekus un citus kultūras darbiniekus.
Ierobežojumi noteikti ne tikai viņu pašu sacerējumiem, bet arī darbiem, kas tapuši ar to līdzdalību, piemēram, tulkojumiem, tajā skaitā uz klasisko darbu pārcēlumiem.
Jau iepriekš grāmatnīcām bija pienākums īpaši marķēt "ārvalstu aģentu" grāmatas un nepārdot tās personām, kas jaunākas par 18 gadiem.