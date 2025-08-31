Smagi cietis bijušais Ņujorkas mērs un Trampa personīgais advokāts Rūdolfs Džuliani
Bijušais Ņujorkas mērs un kādreizējais ASV prezidenta Donalda Trampa personiskais advokāts Rūdolfs Džuliani guvis smagas traumas, kad sestdienas vakarā viņa automašīnā no aizmugures lielā ātrumā ietriecās cita automašīna.
81 gadus vecajam eksmēram ir lauzts mugurkaula skriemelis, viņš guvis daudzas grieztas brūces un sasitumi, savainota kreisā roka un kāja, pavēstījis viņa pārstāvis un drošības dienesta vadītājs Maikls Raguza.
Viņš sacīja, ka negadījums noticis Ņūhempšīras štatā, kur neilgi pirms avārijas Džuliani bija palīdzējis kādai sievietei, kura cietusi no vardarbības ģimenē. “Pirms negadījuma viņu apturēja sieviete, kas bija cietusi no vardarbības ģimenē. Mērs Džuliāni nekavējoties sniedza palīdzību un piezvanīja uz 911. Lai gādātu par sievietes drošību, viņš palika notikuma vietā līdz policijas ierašanās brīdim.”
Kad Džuliani iekāpa automašīnā un turpināja ceļu, kādas 19 gadus vecas sievietes automašīna lielā ātrumā ietriecās no aizmugures. Maikls Raguza paziņoja, ka "notikušais nebija mērķtiecīgs uzbrukums". Par spīti traumām, eksmērs ir “labā noskaņojumā un brīnišķīgi atkopjas”.
Astoņdesmitajos gados Džuliani bija prokurors Ņujorkā un panāca vairākus mafijas bosu ieslodzīšanu, bija Ņujorkas mērs no 1994. līdz 2001. gadam un ieguva plašu slavu ar aktīvo rīcību 11. septembra terora aktu seku novēršanā, žurnāls “Time” viņu atzina par “Gada cilvēku” 2001. gadā. 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanu kampaņā viņš darbojās kā Donalda Trampa padomnieks, bet viņa pirmās prezidentūras laikā bija Trampa personisko juristu komandā, tostarp 2019. gadā kļūstot par centrālo figūru skandālā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, Trampa uzdevumā cenšoties iegūt kompromitējošus materiālus par sāncenša Džo Baidena dēlu Hanteru. Pēc 2020. gada vēlēšanām, kurās Tramps zaudēja Baidenam, Džuliani pārstāvēja Trampu daudzos tiesas procesos, mēģinot panākt vēlēšanu rezultātu anulēšanu un pastāvīgi stāstot par “uzvaras nozagšanu” ar apstrādātām balsu skaitīšanas mašīnām. Džuliani uzstājās 2021. gada 6. janvāra mītiņā Vašingtonā, pirms Trampa uzkūdītais pūlis uzbruka Kongresa ēkai, lai nepieļautu vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu. 2023. gadā viņš zaudēja tiesas prāvā par neslavas celšanu divām vēlēšanu rezultātam izšķirošā Džordžijas štata vēlēšanu komisijas darbiniecēm, kuras viņš bija apsūdzējis rezultātu viltošanā. Darbinieces viņu iesūdzēja tiesā, un zvērinātie nosprieda, ka Džuliani šīm sievietēm jāsamaksā 148 miljonu dolāru kompensācija. 2024. gadā viņš zaudēja tiesības darboties kā advokāts Ņujorkas štatā un Kolumbijas apgabalā.