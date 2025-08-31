Grēta Tūnberga un palestīniešu aktīvisti atkal pošas ar laivām uz Gazas joslu, plānojot pārraut Izraēlas blokādi
No Barselonas uz Gazas joslu svētdien devušās vairākas laivas ar humāno palīdzību un aktīvistiem un slavenībām, tai skaitā zviedru vides aktīvisti Grētu Tūnbergu. Braucienu organizē aktīvistu grupa Globālā Sumudas flotile, kas sevi dēvē par neatkarīgu organizāciju, noliedzot jebkādu saistību ar kādu valsti vai politisko partiju.
Iepriekšējie divi mēģinājumi piegādāt palīdzību Gazas joslai jūnijā un jūlijā bija neveiksmīgi. Izraēla nobloķēja aktīvistu jahtas un viņus aizturēja, bet pēcāk izraidīja. Aktīvisti pieprasa atvērt humānās palīdzības jūras koridoru, lai varētu piegādāt Gazas joslai pārtiku, dzeramo ūdeni un medikamentus.
Ceļā devušās aptuveni 20 laivas un aktīvisti no 44 valstīm, paziņoja iniciatīvas organizatori, piebilstot, ka tas ir līdz šim lielākais mēģinājums pārraut Gazas joslas blokādi. Ceļā devušies simtiem cilvēku, tai skaitā aktieri Liams Kaningems, Eduards Fernandess un Sūzana Sarandona, kā arī vairāki Eiropas politiķi un sabiedrībā zināmi cilvēki, arī bijusī Barselonas mēre Ada Kula.
Plānots, ka turpmākajās dienās viņiem ceļā uz Gazas joslu pievienosies vēl citas laivas no Itālijas, Grieķijas un Tunisijas, pavēstīja organizatori. Viņi prognozē, ka laivas varētu sasniegt Gazas joslu septembra vidū.
Izraēlas armija piektdien pasludināja Gazas pilsētu par "bīstamu kaujas zonu" pirms plānotās ofensīvas Gazas joslas lielākās pilsētas ieņemšanai. Sestdien Izraēlas amatpersona paziņoja, ka Izraēla drīzumā apturēs vai palēninās humānās palīdzības sniegšanu Gazas joslas ziemeļos, jo tā paplašina militāro ofensīvu pret palestīniešu teroristu grupējumu "Hamas".