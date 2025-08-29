Kallasa: Eiropas Savienība varētu apmācīt Ukrainas armiju tās teritorijā
Eiropas Savienības (ES) Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa piektdien paziņoja, ka blokā ir plašs atbalsts Ukrainas armijas apmācībai valsts teritorijā, ja tiks panākts pamiers ar Krieviju.
ES līdz šim ir apmācījusi vairāk nekā 80 000 Ukrainas karavīru ārpus valsts robežām, lai palīdzētu tai cīnīties pret Krievijas iebrukumu.
Kallasa sacīja, ka šis solis varētu būt daļa no plašākām Rietumu drošības garantijām, kas sniegtas Ukrainai, lai palīdzētu nostiprināt pamieru.
"Es atzinīgi vērtēju to, ka šodien ir plašs atbalsts mūsu ES militārās misijas mandāta paplašināšanai, lai nodrošinātu apmācību un konsultācijas Ukrainas iekšienē pēc jebkura pamiera," Kallasa sacīja pēc sarunām ar ES aizsardzības ministriem.
"Mums jābūt gataviem darīt vairāk. Tas varētu ietvert ES instruktoru izvietošanu Ukrainas militārajās akadēmijās un iestādēs," viņa sacīja.
ASV vadīto miera centienu ietvaros Rietumu lielvalstis apspriež, kā garantēt Ukrainas drošību pamiera noslēgšanas gadījumā.
ASV prezidents Donalds Tramps ir norādījis, ka ASV varētu uzņemties lomu, atbalstot Eiropas miera uzturēšanas plānu, taču amerikāņu karavīrus Ukrainā neiesūtīs.
Tikmēr Maskava turpina bombardēt Ukrainas pilsētas, tostarp šonedēļ veica triecienu Kijivai, nogalinot vismaz 25 cilvēkus.
"Pēdējās nedēļās mēs esam pieredzējuši diplomātiskus centienus izbeigt Krievijas karu, un ir skaidrs, ka Eiropa vēlas mieru. Amerika vēlas mieru. Ukraina vēlas mieru," sacīja Kallasa. "Tas, kurš nevēlas mieru, ir Krievija."