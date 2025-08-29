Pasaulē
Šodien 22:14
Kas notiks pēc Fudzi vulkāna izvirduma? Tokijas iedzīvotājiem parāda baiso simulācijas video
Japānas amatpersonas publiskojušas mākslīgā intelekta ģenerētu video, kurā tiek demonstrēts, kādas sekas iedzīvotāji varētu piedzīvot pēc Fudzi vulkāna izvirduma, lai sagatavotu tos iespējamai dabas katastrofai.
Video tiek parādīts, ka izvirduma gadījumā dūmu un pelnu mākonis dažu stundu laikā varētu noklāt Tokiju – apturot transporta kustību, radot traucējumus elektroapgādē un izraisot nopietnas veselības problēmas. Simulācijā redzams, kā ģimene papildina savus krājumus ar konserviem un pirmās palīdzības komplektu.
Tokijas pašvaldība uzsvēra, ka pašlaik nav pazīmju, ka Fudzi varētu radīt problēmas, bet galvenais mērķis ir informēt iedzīvotājus par iespējamiem draudiem un sniegt praktiskus padomus, kā rīkoties ārkārtas situācijā.
Fudzi kalns – Japānas augstākā virsotne – pēdējo reizi izvirdis 1707. gadā.