Ukrainas dronu uzbrukums izraisījis ugunsgrēku netālu no Putina vīna darītavas pie Gelendžikas
Meža ugunsgrēks, ko izraisīja krītošas dronu atlūzas, nakts laikā ir izplatījies 41,5 hektāru platībā. Tas plosās netālu no Gelendžikas, apdraudot teritoriju, kur atrodas arī Putina Melnās jūras pils.
Meža ugunsgrēks, ko izraisījušas dronu atlūzas, ir izplatījies 41,5 hektāru platībā netālu no Krinicas ciemata Krievijas Krasnodaras apgabalā, un viens ugunsgrēka perēklis plosās nepilna kilometra attālumā no vīna darītavas, kas saistīta ar Vladimiru Putinu.
Gelendžikas mistiskie dolmeni netālu no Putina pils
Krasnodaras novada Melnās jūras piekrastes pilsēta Gelendžika, kura pēdējā laikā kļuvusi slavena ar tās tuvumā esošo uzslieto Putina pili, savulaik ...
Vietējās varas iestādes ziņoja par ugunsgrēku 28. augusta rītā pēc tam, kad Ukrainas dronu fragmenti nokrituši šajā teritorijā, ziņo Gelendžikas mērs un reģionālais Neatliekamās palīdzības ministrijas dienests. Ugunsgrēks nakts laikā paplašinājies no sākotnējās teritorijas, sasniedzot 41,5 hektārus 29. augusta rītā.
"Ar ugunsgrēku cīnās vairāk nekā 330 cilvēku, strādā aptuveni 80 tehnikas vienības, kā arī Krievijas Ārkārtas situāciju ministrijas helikopters un lidmašīna," sacīja Krasnodaras apgabala gubernators Venjamins Kondratjevs.
Krinicas ciemats atrodas tikai 10 kilometru attālumā no Putina pils Idokopas ragā, ziņoja aģentūra. Krievijas mediji "Important Stories" ziņoja, ka ugunsgrēka centrs varētu atrasties 3–4 kilometru attālumā no diktatora rezidences.
"Insider" ziņoja, ka vēl viens ugunsgrēka avots deg mazāk nekā kilometra attālumā no Putina vīna darītavas "Kriņica". NASA FIRMS kartēšanas dati liecina, ka šī liesma atrodas tikai 850 metru attālumā no vīna darītavas.
Vīna darītava piesaistīja uzmanību 2021. gada Korupcijas apkarošanas fonda (FBK) veiktajā izmeklēšanā, kur tā parādījās ar nosaukumu "Vecā Provansa". Filmā tika detalizēti aprakstīti luksusa pirkumi, tostarp "apzeltītas itāļu tualetes birstes", teikts FBK dokumentālajā filmā par Putina pili.
Dronu uzbrukums notika kā daļa no plašākiem Ukrainas triecieniem 28. augustā. Krievijas varas iestādes ziņoja par dronu uzbrukumiem vairākos apgabalos, vietējiem iedzīvotājiem dokumentējot ugunsgrēkus divās naftas pārstrādes rūpnīcās un dzelzceļa mezglā.
Gelendžikas apgabalam ir stratēģiska nozīme, jo tas atrodas netālu no Putina rezidences Melnās jūras krastā, kas ir bijusi plašu izmeklējošo žurnālistu un opozīcijas uzmanības centrā.
Ikdiena aiz Putina pils mūriem Gelendžikā
Krasnodaras novada Gelendžikas rajonā esošā Putina pils teritorija ir teju piecas reizes lielāka nekā pati Gelendžikas pilsēta. Jauns.lv ielūkojās aptuveni ...