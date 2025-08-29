ASV federālais tiesnesis bloķē "Amerikas Balss" direktora atlaišanu
ASV federālais tiesnesis ceturtdien bloķēja prezidenta Donalda Trampa administrācijas lēmumu atcelt no amata raidsabiedrības "Amerikas balss" ("Voice of America", VOA) direktoru Maiklu Abramovicu.
Apgabala tiesnesis Roiss Lamberts, kuru savulaik nominēja toreizējais ASV prezidents republikānis Ronalds Reigans, nolēma, ka Abramovicu nevar atcelt no amata bez Starptautiskās apraides konsultatīvās padomes (IBAB) vairākuma piekrišanas.
Vairāk nekā 600 VOA un to pārraugošās Savienoto Valstu Globālo mediju aģentūras (USAGM) darbiniekiem jūnijā tika nosūtīti paziņojumi par darba attiecību izbeigšanu.
Abramovics un gandrīz visi VOA darbinieki tika palaisti administratīvā atvaļinājumā. Viņam tika pateikts, ka viņa atlaišana stāsies spēkā 31.augustā.
Lamberts konstatēja, ka Abramovica atlaišana būtu "vienkārši pretrunā ar likumu".
Trampa dedzīgā piekritēja Kari Leika, kas ir viņa administrācijas pārstāve USAGM, jūnijā sacīja, ka šie atlaišanas paziņojumi ir "ilgi aizkavējies mēģinājums izformēt uzpūstu, bezatbildīgu birokrātiju".
Leika paziņoja ASV Kongresa komitejai, ka šī aģentūra ir "sapuvusi līdz serdei".
USAGM pārrauga arī raidstacijas "Radio Brīvā Eiropa"/"Radio Brīvība" ("Radio Free Europe"/"Radio Liberty" (RFE/RL)) un "Radio Free Asia" ("Radio Brīvā Āzija").
No masveidīgas darbinieku atlaišanas ir paglābta USAGM pārraudzītā raidstacija "Radio Marti", kas raida uz Kubu un kuru atbalsta antikomunistiski noskaņotie kubiešu izcelsmes republikāņu kongresmeņi.