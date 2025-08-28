Krievijas zemūdene uzdrošinās provocēt ASV aviācijas bāzes kuģi un saņem atbildi: medības ir sākušās
Izlūkošanas lidmašīnas no Apvienotās Karalistes, ASV un Norvēģijas meklē Krievijas zemūdeni pie Norvēģijas krastiem.
ASV, Apvienotā Karaliste un Norvēģija ir uzsākušas plaša mēroga Krievijas zemūdenes meklēšanu, kas tiek turēta aizdomās par draudiem amerikāņu aviācijas bāzes kuģim.
Saskaņā ar "The Sun" ziņām, iepriekšminēto valstu "P-8 Poseidon" izlūkošanas lidmašīnas Norvēģu jūrā meklē Krievijas zemūdeni.
Kopš svētdienas minētās lidmašīnas ir veikušas vairāk nekā divus desmitus izlidojumu. Londona no Skotijas veica astoņus lidojumus, Norvēģijas gaisa spēki veica trīs izlidojumus no Evenes gaisa bāzes, bet ASV izmantoja bāzes Islandē un Sicīlijā.
"Poseidon" ir aprīkoti ar slepeniem sensoriem, torpēdām, raķetēm un hidrolokatoriem, lai atklātu zemūdens mērķus.
Operāciju pavadīja mācības ar Norvēģijas floti Ziemeļjūrā. Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrija apstiprināja, ka šī bija reāla operācija, nevis mācības, taču atteicās atklāt sīkāku informāciju.
Pēc ekspertu domām, NATO rīcība demonstrē situācijas kontroli un kalpo kā signāls Krievijai.
Eksperti norāda: operācijas mērķis varētu būt zemūdens draudu vajāšana un neitralizēšana, kā arī alianses spēju demonstrēšana Arktikas reģionā.
"Izskatās, ka viņi ir atraduši Krievijas zemūdeni un aktīvi to vajā," sacīja bijušais Jūras spēku komandieris Toms Šārps.
Lielākā daļa izlūkošanas lidmašīnu izslēdza savus transponderus, tuvojoties meklēšanas zonai.