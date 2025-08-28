Taizemē ceļ trauksmi saistībā ar vairākiem nāves gadījumiem populārā kūrorta salā
Vairāku tūristu bojāeja gleznainajā Puketas salā Taizemē izraisījusi satraukumu par iespējamo atbilstošu drošības pasākumu trūkumu vietējās pludmalēs musonu sezonas laikā.
Kā raksta "The Independent", tikai vienas nedēļas laikā Puketā gājuši bojā vismaz četri cilvēki, kurus aizrāvušas spēcīgas straumes. Tas pamudinājis vietējās varas iestādes ieviest stingrākus drošības pasākumus.
Pagājušajā nedēļā, piemēram, 68 gadus vecs zviedrs mira, iespējams, zaudējot samaņu Katas pludmalē, cenšoties izkļūt no seklā ūdens. Tikmēr 28 gadus veca ASV pilsoņa ķermenis tika atrasts populārajā Puketā esošajā Patongas pludmalē.
Tajā pašā laikā 35 gadus vecs Krievijas pilsonis noslīka nakts peldes laikā kopā ar savu partneri Sakū. Kā ziņo vietējie mediji, kad pāris iegāja jūrā, viņus ātri aizrāva liels vilnis. Krievijas pilsonis pastūma savu 25 gadus veco partneri uz drošāku vietu, bet pats tika aizrauts ar straumi.
Tajā pašā dienā divus peldētājus, kuri cīnījās ar viļņiem pie Katas pludmales, izglāba garāmgājējs, kurš norādīja, ka notikuma brīdī glābēju tur nebija. Vēlāk viens no izglābtajiem mira no gūtajiem ievainojumiem.
Aculiecinieki apgalvo, ka pludmalē nebija izvietoti sarkanie karogi, kas brīdinātu tūristus par bīstamiem viļņiem. Tikmēr vīrietis, kurš izvilka tūristus no ūdens, paziņoja, ka cietušais, iespējams, būtu palicis dzīvs, ja pludmalē būtu atradušies glābēji. Viņa teiktajā, neatliekamā palīdzība ieradās ar aptuveni 20 minūšu kavēšanos, kas vēl vairāk apdraudēja abu vīriešu dzīvības.
Šī mēneša sākumā Katas pludmalē noslīka 10 gadus veca meitene no Kanādas, tikai dienu pēc tam, kad viņas ģimene bija ieradusies atvaļinājumā uz Puketu.
Izdevums norāda, ka Puketas pludmales ar balto smilti un tirkīzzilo ūdeni turpina piesaistīt ārvalstu tūristus, neskatoties uz pieaugošajām bažām par drošību. Tādas populāras vietas kā Patonga, Kata un Karona ik gadu uzņem tūkstošiem ārvalstu viesu.
Tomēr augstais mitruma līmenis un dienvidrietumu musons rada neparedzamus laikapstākļus tūristiem Taizemē lietainākajos gada mēnešos. Pēc amatpersonu teiktā, lielākā daļa noslīkšanas gadījumu notiek pirmajās piecās minūtēs, bet glābēju trūkums un kavēšanās ar glābšanas operācijām vēl vairāk pasliktina situāciju, ziņo vietējie mediji. Ņemot vērā notikušo, Taizemes varas iestādes ir sākušas informatīvas kampaņas kūrortos un pludmalēs, lai novērstu turpmākas traģēdijas.
Turklāt Puketas pludmales saskārušās ar vēl vienu apdraudējumu: pēc stiprajām lietavām krastā tiek izskaloti indīgi jūras gliemji - "Zilais pūķis". Šie koši zilie radījumi var izraisīt stipras sāpes, apdegumus un izsitumus saskarē ar ādu.
Taizemes veselības un jūras uzraudzības dienesti ir izdevuši brīdinājumus, aicinot peldētājus: turēties pa gabalu no šiem dzīvniekiem, valkāt aizsargapģērbu,
un lietošanai izmantot etiķi, ja noticis dzēliens.