Polija varētu pārtraukt finansēt Ukrainas “Starlink” internetu
Polija, iespējams, vairs nenodrošinās Ukrainu ar “Starlink” internetu. Tikmēr Eiropas Savienība gatavo jaunu ekonomisko sankciju paketi Krievijai, bet Indija samazina no Krievijas iepirktās naftas apjomus.
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Polija atbalsta Ukrainas interneta pieslēgumu, finansējot “Starlink” sistēmas un par to samaksājot ap 50 miljoniem ASV dolāru gadā. Ukrainai satelīta internets ir nepieciešams kara laukā, lai sazinātos savā starpā un koordinētu uzbrukumus, aizsardzību vai izsauktu palīdzību. Tāpat “Starlink” izmanto arī Ukrainas valdība – lai ministrijas, amatpersonas un iestādes varētu droši sazināties savā starpā un sabiedrotajiem, pat tad, ja Krievija uzbrūk ierastajiem sakaru tīkliem.
Kopš 2022. gada Ukraina saņēmusi vairāk nekā 50 tūkstošus “Starlink” interneta uztvērēju, no tiem Polija nodrošinājusi gandrīz 30 tūkstošus. Bet tagad Polijas prezidents Karols Navrockis uzlicis veto likumprojektam, kas paredz pagarināt valsts finansiālo atbalstu Ukrainas bēgļiem un turpināt “Starlink” pakalpojumu apmaksu. Citādi domājošais Polijas premjerministra vietnieks un digitālo lietu ministrs Kšištofs Gavkovskis sacījis: "Es nevaru iedomāties labāku dāvanu Putina karaspēkam.”
Tikmēr Eiropas Savienība gatavo 19. ekonomisko sankciju paketi agresoram - Krievijai. Paredzams, ka tajā netiks iekļauti būtiski enerģijas pārdošanas ierobežojumi un Eiropas Savienībai arī sākot pietrūkt veidu, kā izdarīt spiedienu uz Krieviju. ASV, kam tādas iespējas būtu, tās pagaidām neizmanto pilnībā. Šodien stājas spēkā ASV piemērotais 50% tarifs Krievijas ekonomiskajam lieldraugam – Indijai. Par savu preču ievešanu ASV Indija turpmāk maksās 50% nodokli, bet Krievijas valsts un privātie pārstrādātāji, tostarp enerģētikas gigants “Reliance Industries”, plāno samazināt ikdienas naftas iepirkumus no Krievijas līdz 1,4–1,6 miljoniem barelu pašreizējo 1,8 miljonu barelu vietā.