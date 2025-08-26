Krievijas valdība ierosinājusi diktatoram Vladimiram Putinam denonsēt Eiropas konvenciju par spīdzināšanas novēršanu.
Pasaulē
Šodien 08:38
Krievija izlēmusi izstāsies no Eiropas konvencijas par spīdzināšanas novēršanu
Krievijas valdība ierosinājusi diktatoram Vladimiram Putinam denonsēt Eiropas konvenciju par spīdzināšanas novēršanu.
Premjerministra Mihaila Mišustina parakstītais lēmums paredz izstāšanos gan no pašās konvencijas, gan no tai pievienotajiem protokoliem.
Konvencija par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu Eiropas Padome pieņēma 1987. gadā, bet Krievija to ratificēja 1996. gadā, kad tika uzņemta Eiropas Padomē.
Krievija sāka izstāties no starptautiskajām organizācijām, konvencijām un programmām neilgi pēc atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022.gada februārī.
Cita starpā Krievija izstājās no Eiropas Padomes un Eiropas cilvēktiesību konvencijas, kā arī pārtrauca izpildīt Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumus.