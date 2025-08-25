Somijā tiesā zemūdens kabeļus sabojājušā kuģa "Eagle S" kapteini
Helsinkos pirmdien sāk tiesāt Krievijas ēnu flotes naftas tankkuģa "Eagle S" kapteini Gruzijas pilsoni Davitu Vadačkoriju, kura vadītā kuģa enkurs Somu līcī nodarīja bojājumus pieciem zemūdens kabeļiem.
Viņam izvirzītas apsūdzības par smagu materiālo zaudējumu nodarīšanu un rupjiem telekomunikāciju traucējumiem.
Uz apsūdzēto sola atrodas arī divi kuģa stūrmaņi. Prokurors pieprasa trim apkalpes locekļiem piespriest divarpus gadu cietumsodu.
Kā norāda apsūdzības puse, apsūdzēto rīcība izraisīja jūras kabeļu bojājumus Somu līcī 2024. gada decembrī, kad kuģa enkurs tika vilkts pa jūras dibenu teju 100 kilometrus.
Enkurs iekrita jūrā enkura stiprinājumu bojājumu dēļ, norāda prokurors. Tomēr apsūdzības rakstā prokurori nemin iespējamu sabotāžu. Prokurori arī atturas no vērtējuma par to, vai lieta ir saistīta ar Krievijas hibrīdoperācijām Somijā.
Pagājušajā nedēļā kuģa kapteinis intervijā izdevumam "Yle" noraidīja versiju par tīšu rīcību un nosauca notikušo par "jūras negadījumu". Viņš arī teica, ka uzticas Somijas tiesai.
Aizstāvība uzskata, ka lieta vispār nebūtu jāizskata Helsinku apgabaltiesā, jo incidents notika ārpus Somijas teritoriālajiem ūdeņiem. Savukārt prokurors uzskata, ka Somijas iestādēm bija tiesības izmeklēt šo lietu, jo kuģis bija iebraucis Somijas teritoriālajos ūdeņos.