Bijušais CIP vadītājs: galvenais šķērslis mieram šobrīd ir Vladimirs Putins
Bijušais ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktors Deivids Petreuss pauda viedokli, ka, viņaprāt, Krievijas diktators Vladimirs Putins negrasās piekrist miera līgumam, “ja vien viņam netiks piešķirta papildu teritorija”.
Intervijā raidījumā “ABC News” Petreuss pauda pesimismu par iespējamo tikšanos starp Putinu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, par kuru iestājas ASV prezidents Donalds Tramps. Viņš norādīja, ka nav pamata uzskatīt, ka šāda tikšanās būtu veiksmīga, pat ja tā notiktu.
“Pēdējo divu nedēļu laikā, manuprāt, visiem vajadzētu būt skaidram — un, es domāju, pat prezidentam Trampam tas ir kļuvis skaidrs — ka, neskatoties uz visiem viņa centieniem, kurus mēs, protams, atzinīgi vērtējam, lai izbeigtu karu un apturētu slepkavošanu, Vladimirs Putins skaidri parāda, ka negrasās to darīt, ja vien nesaņems papildu teritoriju,” sacīja Petreuss.
Bijušais CIP vadītājs norādīja, ka teritorijas, kuras Putins vēlas, ir “stipri nocietinātas, un Krievijas spēkiem tās būs jāizcīna gadiem ilgi, ņemot vērā pašreizējo tempu”.
Saskaņā ar mediju ziņām Putins vēlas pilnīgu kontroli pār Doņeckas un Luhanskas apgabaliem Donbasā, tostarp teritorijām, kuras Krievija pašlaik neokupē. Viņš esot gatavs “iesaldēt” frontes līniju Hersonā un Zaporižjā — tas būtu neliels atkāpšanās solis no agrākās prasības par visu četru reģionu aneksiju.
Neraugoties uz Trampa apgalvojumiem par progresu miera sarunās, Krievija nav mainījusi savas pamatprasības — pilnīgu Ukrainas politisko un militāro kapitulāciju. Putins to atkārtoja arī publiskajos izteikumos pēc augsta līmeņa samita ar Trampu Aļaskā.
“Viņš vēlas gāzt prezidentu Zelenski, aizvietot viņu ar prokrievisku figūru un, atklāti sakot, demilitarizēt Ukrainu,” sacīja Petreuss. “Neviens no šiem nosacījumiem nav pieņemams ne Ukrainai, ne Eiropas valstīm, ne ASV.”
“Starp citu, Ukrainas Konstitūcija neļauj prezidentam Zelenskim patstāvīgi lemt par to, ka noteiktas teritorijas nonāktu Krievijas kontrolē. Šāds jautājums būtu jāizskata nacionālā referendumā,” viņš piebilda.
Petreuss uzsvēra, ka tieši Putins ir galvenais šķērslis mieram, un aicināja ASV un Ukrainas sabiedrotos veicināt sarunas, būtiski palielinot palīdzību Ukrainai. “Domāju, visiem jābūt skaidram: galvenais šķērslis mieram šobrīd ir prezidents Putins,” sacīja Petreuss.
“Un kas mums jādara — jāmaina šī dinamika, palīdzot Ukrainai daudz vairāk nekā līdz šim: atceļot ierobežojumus, izmantojot 300 miljardus iesaldēto Krievijas rezervju Eiropas valstīs un nododot tos Ukrainai, pastiprinot sankcijas pret Krieviju, tostarp attiecībā uz ‘Gazprombank’, un vēl vairāk ierobežojot naftas eksportu,” pauda bijušais CIP vadītājs.