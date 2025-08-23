Eksperts: drošības garantijas Ukrainai būs atkarīgas no kodolieroču faktora
Būtiskākais jautājums, spriežot par potenciālajām drošības garantijām Ukrainai, ir par to, kādu lomu spēlēs Francijas un Lielbritānijas kodolieroči, pauda jūras dronu ražošanas uzņēmuma "NEWT21" valdes priekšsēdētājs, bijušais Latvijas Aizsardzības ministrijas (AM) valsts sekretārs Jānis Garisons.
Komentējot diplomātiskās sarunas par iespējamu mieru vai pamieru starp Krieviju un Ukrainu un drošības garantijām Ukrainai, eksperts norādīja, ka jautājums par drošības garantijām ir pietiekami sarežģīts, jo viss slēpjas detaļās.
Vienlaikus ir skaidrs, ka drošības garantijām jābūt tādām, kas spēj atturēt Krieviju atkārtoti uzbrukt Ukrainai, viņš uzsvēra.
Pēc viņa paustā, medijos izskanējušās aplēses, ka Ukrainā būtu nepieciešami ap 200 000 ārvalstu karavīri, ir pietiekami nereālas, jo šādu spēku neviens nevarot piedāvāt. Tāpat rietumvalstis nevar vājināt savas robežas, lai īstenotu šīs saistības, viņš norādīja.
Garisona ieskatā rietumvalstis kā garantiju varētu sniegt gaisa telpas aizsardzību, nosūtot iznīcinātājus un iespējamās raķešu sistēmas. Vienlaikus rietumvalstīm būtu jāstiprina Ukrainas Bruņoto spēku spējas.
Viņš arī uzsvēra, ka gadījumā, ja šīs garantijas būs tukši solījumi, bīstamība nav tikai Ukrainai, bet Eiropai kopumā, jo "Krievija vairs neuztvers rietumus nopietni".
Viņaprāt, būtiskākais jautājums ir par to, kādu lomu šajās drošības garantijās spēlēs Eiropas valstu - Francijas un Lielbritānijas kodolieroči. "Jautājums ir par to, vai šie ieroči paši par sevi var tikt izmantoti kā garantija Ukrainai," norādīja Garisons, gan atgādinot, ka 1994.gada Budapeštas memorands paredzēja Ukrainas atteikšanos no kodolieročiem apmaiņā pret garantijām, taču tas neatturēja Krieviju iebrukt Ukrainā.
"Kopumā, ir bīstami apsolīt kaut ko tādu, ko rietumvalstis nespēs izpildīt. Patlaban reālākais, ko es redzētu, ir gaisa spēku klātbūtne Ukrainā," uzsvēra eksperts.
Jau ziņots, ka NATO ģenerālsekretārs Marks Rite ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski kopīgā preses konferencē Kijivā piektdien apliecināja, ka Ukrainai tiks sniegtas divu līmeņu drošības garantijas.
Pirmais līmenis ir miera līguma vai uguns pārtraukšanas vienošanās noslēgšana līdz ar Ukrainas Bruņoto spēku pastiprināšanu, savukārt otrajā līmenī jau būs ASV un Eiropas valstu garantijas, sacīja Rite.
Tagad vispirms tiek apspriests Ukrainas armijas finansējums, ieroči un diplomātija.
Lēmums par ārvalstu kontingenta izvietošanu Ukrainas teritorijā vēl nav pieņemts, šis jautājums tiek apspriests, piebilda NATO vadītājs.