Kongo DR prokuratūra prasa nāvessodu bijušajam prezidentam Kabilam
Prokuratūra prasa nāvessodu bijušajam Kongo Demokrātiskās Republikas (Kongo DR) eksprezidentam Žozefam Kabilam, kuru aizmuguriski tiesā par valsts nodevību lietā, kurā ir arī apsūdzības par kara noziegumiem par viņa saitēm ar nemiernieku grupējumu M23.
Kabila, kurš bija Kongo DR līderis no 2001. līdz 2019. gadam, tiek tiesāts kopš jūlija. Viņu apsūdz kara noziegumos, slepkavībā un izvarošanā. Viņš amatā stājās 29 gadu vecumā, kad atentātā tika nogalināts viņa tēvs un bijušais valsts prezidents Lorāns Kabila. Amatā viņš palika līdz 2019. gadam, jo divus gadus novilcināja vēlēšanas pēc tam, kad 2017.gadā beidzās viņa amata termiņš.
Kongo valdība viņu apsūdz par saitēm ar Ruandas atbalstītajiem nemierniekiem M23, kas pēdējos mēnešos ir ieņēmuši lielākās pilsētas un apdzīvotas vietas valsts austrumos.
Kabila kopš 2023. gada atradās trimdā līdz aprīlim, kad viņš ieradās nemiernieku kontrolētajā Gomā, kuru nemiernieki sagrāba straujas ofensīvas laikā.
Viņa atbalstītāji apgalvo, ka tiesas process ir politiski motivēts. Kabilas prezidenta imunitāte tika atcelta maijā. Viņa pašreizējā atrašanās vieta nav zināma.
Piektdien tiesā ģenerālis Lusjēns Renē Likulija, kas pārstāv apsūdzību, papildus nāvessodam lūdza Kabilam piespriest arī 20 gadu cietumsodu par iespējamo kara noziegumu pieļaušanu un 15 gadu cietumsodu par sazvērestību. Ģenerālis sīkāk nepaskaidroja šīs apsūdzības un nenorādīja, ar ko tās saistītas.
Sprieduma pasludināšanas datums vēl nav noteikts. Kongo prezidents Felikss Čisekedi pagājušajā gadā apsūdzēja Kabilu, ka viņš atbalstījis nemierniekus un kopā ar viņiem "gatavojis sacelšanos", taču Kabila šo apgalvojumu noliedz.