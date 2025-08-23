ASV Ņujorkas štatā piektdien notika tūristu autobusa avārija, kurā gājuši bojā pieci pasažieri, paziņoja policija.
Šodien 08:16
Ņujorkas štatā avarē tūristu autobuss, pieci bojāgājušie
Avārija notika uz autostrādes 40 kilometrus uz austrumiem no Bufalo pilsētas, kad autobusa šoferis zaudēja uzmanību.
Pasažieri bija tūristi no Indijas, Ķīnas un Filipīnām, kas pēc Niagāras ūdenskrituma apmeklēšanas brauca atpakaļ uz Ņujorku. Uz notikuma vietu tika nosūtīti tulki, lai palīdzētu sazināties ar cietušajiem.
Vairāki pasažieri saņēma medicīnisko palīdzību un tika izrakstīti no slimnīcām.
Autobusā avārijas brīdī bija 54 cilvēki. Starp bojāgājušajiem nebija bērnu, ziņoja ASV mediji.
"Mehāniska kļūme ir izslēgta, tāpat kā [šofera] veselības stāvokļa pasliktināšanās vai intoksikācija," sacīja Ņujorkas štata policijas komandieris Andrē Rejs. Viņš piebilda, ka nav izvirzītas apsūdzības saistībā ar avāriju.