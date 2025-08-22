"Tās ir lamatas!" Kallasa aicina neatdot Krievijai Ukrainas zemes
Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa brīdinājusi nepiespiest Ukrainu atdot Krievijai savas valsts teritorijas kā daļu no nākotnes miera līguma.
Savā pirmajā intervijā kopš ES līderu tikšanās Vašingtonā ar Donaldu Trampu, Kallasa medijam "BBC" norādīja, ka sabiedrotie nedrīkst piespiest Ukrainu atdot Krievijai savas valsts teritorijas. Politiķe pauda, ka "tās esot lamatas, kurās Putins vēlas mūs ievilināt".
Krievija jau sen ir apstrīdējusi Donbasa reģionu Ukrainas austrumos, un militārā agresija pēdējās desmitgades laikā ir piespiedusi bēgt no minētā Ukrainas apgabala 1,5 miljonus ukraiņu. Ukraina pastāvīgi ir noraidījusi Donbasa atdošanu Kremlim apmaiņā pret potenciāla pamiera noslēgšanu, tikmēr Tramps atkārtoti uzsvēra, ka Ukrainai nāksies ar Krieviju vienoties par "teritoriju apmaiņu".
Kallasa, kura ir iekļauta Kremļa "meklēto personu sarakstā", arī plaši runāja par potenciālajām Ukrainas miera garantijām. "Spēcīgākā Ukrainas drošības garantija ir spēcīga Ukrainas armija," viņa uzsvēra.
Jau ziņots, ka Eiropas Savienības līderi, tostarp Francijas, Vācijas, Itālijas un Somijas, līderi aizvadītajā nedēļā pievienojās Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim miera sarunās Baltajā namā. Sarunas notika vien dažas dienas pēc tam, kad Tramps uzņēma Aļaskā Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu. Kremlis Zelenska sarunas ar Trampu noniecināja, bet Tramps brīdināja, ka Putins, iespējams, nevēlēsies slēgt darījumu.
Tikmēr Kallasa uzsvēra, ka Putins miera samitā Aļaskā ieguva visu, ko vēlējās. "Viņš tika uzņemts ļoti laipni un ASV pret Krieviju neieviesa sankcijas. Tikmēr Putins nevis aptur slepkavības Ukrainā, bet gan palielina tās," sacīja Kallasa. "Nedrīkst arī aizmirst, ka Krievija nav piekāpusies nevienā jautājumā," piebilda politiķe.
Kallasa norādīja, ka ES ir izstrādājusi 19. sankciju paketi, lai piespiestu Krievijas līderi turpināt diskusijas. Tikmēr Tramps ceturtdien noteica divu nedēļu laika posmu Krievijas un Ukrainas miera sarunu izvērtēšanai. "Es teiktu, ka divu nedēļu laikā mēs uzzināsim vienu vai otru attīstības virzienu," viņš sacīja telefona intervijā labējā spārna medijam "Newsmax". "Pēc tam mums, iespējams, būs jāizskata cita pieeja," sacīja Tramps.