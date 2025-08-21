Krievijas drons, kas nogāzās kukurūzas laukā Polijā, iespējams, ielidojis no Baltkrievijas
Krievijas drons, kas trešdien nogāzās Polijas austrumos netālu no Osinu ciemata, domājams, ielidojis no Baltkrievijas, ceturtdien brīfingā sacīja Ļubļinas apgabala prokuratūras vadītājs Gžegožs Truševičs.
Krievijas drons, kas trešdien nogāzās Polijas austrumos netālu no Osinu ciemata, domājams, ielidojis no Baltkrievijas, ceturtdien brīfingā sacīja Ļubļinas apgabala prokuratūras vadītājs Gžegožs Truševičs. Trešdien izdevies nopratināt vēl trīs cilvēkus no apkārtējām apdzīvotajām vietām, kas redzējuši un dzirdējuši lidojošo objektu.
"Salīdzinot ar mūsu rīcībā esošajiem ierakstiem, ir ļoti liela varbūtība, ka šis objekts, domājams, atlidoja no Baltkrievijas teritorijas," sacīja amatpersona.
Notikuma vietas apskate ir atsākta, un ceturtdien meklēšanas zona tiks paplašināta par vairākiem hektāriem. Tur jau atrodas seši prokurori un aptuveni 150 citu dienestu, arī militāro, pārstāvji.
Iepriekš trešdien preses konferencē Truševičs paziņoja, ka kukurūzas laukā nogāzies "liels militārais drons", uz kura dzinēja ir uzraksti, "iespējams, korejiešu valodā".
Viņš sacīja, ka izmeklētāji ir savākuši ievērojamu daudzumu pierādījumu un nopratinājuši aptuveni desmit cilvēkus.
Jau ziņots, ka Polijas ģenerālis Darjušs Maļinovskis pavēstīja, ka lidaparāts "bija mānekļa drons, kas nebija bruņots, bet tam bija pašiznīcinoša kaujasgalviņa".
Neviens cilvēks nav cietis, bet netālajām ēkām trieciens izsitis logu stiklus. Lidaparāts nogāzies Ļubļinas vojevodistē pie Osinu ciema aptuveni 100 kilometru attālumā no robežas ar Ukrainu un 90 kilometru attālumā no robežas ar Baltkrieviju.
Sprādziena vietā atrastas apdegušas motora atliekas. Polijas mediji, atsaucoties uz avotiem Aizsardzības ministrijā, ziņo, ka valstī varētu būt ielidojis Krievijas drons "Gerbera", ko Krievijas armija izmanto kā mānekļus uzlidojumos Ukrainai.
Saskaņā ar Polijas ziņu aģentūras PAP sarunbiedru teikto dronam nav bijis kaujas galviņas un tajā bijis vien nedaudz sprāgstvielu.