ASV Nacionālās izlūkošanas direktora birojs krasi samazinās savu darbinieku skaitu
ASV Nacionālās izlūkošanas direktora birojs (ODNI) krasi samazinās savu darbinieku skaitu, kā arī samazinās savu budžetu par vairāk nekā 700 miljoniem dolāru gadā, trešdien pavēstīja prezidenta Donalda Trampa administrācija.
ODNI ir atbildīgs par 18 izlūkošanas aģentūru darba koordinēšanu, arī pretterorisma un pretizlūkošanas jomā.
"Pēdējo 20 gadu laikā ODNI ir kļuvis uzpūsts un neefektīvs, un izlūkdienestā ir izplatīta pilnvaru ļaunprātīga izmantošana, nesankcionēta konfidenciālu izlūkdatu noplūde un politizēta izlūkdienestu izmantošana par ieroci," paziņojumā par vairāk nekā 40% darbinieku skaita samazināšanu sacīja nacionālās izlūkošanas direktore Talsi Gabarde.
"Tas, ka tiek izbeigta izlūkdienestu izmantošana par ieroci un tiek saukti pie atbildības sliktie procesu dalībnieki, ir būtiski, lai sāktu atgūt Amerikas iedzīvotāju uzticību, kas jau sen ir iedragāta, klāstīja Gabarde.
Izmaiņas skars arī Ārvalstu ļaunprātīgas ietekmes centru, kura uzdevums ir izsekot ārvalstu ietekmes operācijas un draudus vēlēšanām.
2022. gadā Baidena administrācija izveidoja Ārvalstu ļaunprātīgas ietekmes centru, lai reaģētu uz to, ko ASV izlūkdienesti bija novērtējuši kā Krievijas un citu pretinieku mēģinājumus iejaukties ASV vēlēšanās.
ODNI paziņojot par centra izveidi, norādīja, ka tā uzdevums ir koordinēt un integrēt izlūkdatus, kas attiecas uz ļaunprātīgu ietekmi.
Birojs apvienojis spēkus ar citām federālajām iestādēm, lai atspēkotu un brīdinātu sabiedrību par ārvalstu dezinformāciju, kuras mērķis ir ietekmēt ASV vēlētājus.